CHP’nin Kurultay’ı Sürerken Dikkat Çeken Kulis! İBB Genel Sekreteri Olacak İsmi Açıkladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Özgür Özel, bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilirken, tv100 programcısı Erdoğan Aktaş dikkat çeken bir kulisi paylaştı. Aktaş, ‘Büyük ihtimalle Volkan Demir İBB'ye Genel Sekreter olarak gidecek’ dedi.

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Şaibeli olduğu iddialarının ardından yeniden yapılma kararı alınan CHP Kurultayı tüm gelişmeleri ile devam ederken tv100 programcısı Erdoğan Aktaş, canlı yayında önemli bir kulis bilgisini paylaştı. Aktaş, İBB'ye Genel Sekreter olarak Volkan Demir'in getirilebileceğini belirtti.

CHP’nin Kurultay’ı Sürerken Dikkat Çeken Kulis! İBB Genel Sekreteri Olacak İsmi Açıkladı - Resim : 1

'ÖNEMLİ BİR GÖREV ALACAK'

Aktaş, şunları söyledi: Büyük ihtimalle Volkan Demir İBB'ye Genel Sekreter olarak gidecek. Parti içinde bir arkadaşlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir görev alacağını söyledi. Genel Başkan Yardımcılarından Volkan Demir olduğunu tahmin ediyorum. Doğrulattım ben bu bilgiyi. Kendisi de parti içindeki yöneticilerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gidecek dedi.

CHP’nin Kurultay’ı Sürerken Dikkat Çeken Kulis! İBB Genel Sekreteri Olacak İsmi Açıkladı - Resim : 2

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultay’da Genel Başkanlık yarışında, Özgür Özel’in rakibi olan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini duyurmuş, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ise Divan Kurulu’nun imzaları ve müracaatı 5 dakika geç kalındığı için kabul etmediğini açıklamıştı. Özgür Özel, bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçilmişi.

CHP’nin Kurultay’ı Sürerken Dikkat Çeken Kulis! İBB Genel Sekreteri Olacak İsmi Açıkladı - Resim : 3

İBB SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri de İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar olmuştu.

8 yıl genel müdürlük yaptığı Ziraat Bankası'nda verdiği bazı krediler nedeniyle hakkında yolsuzluk iddiaları olan Çağlar, yurt dışı çıkış yasağı ve adlî kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan Can Akın Çağlar, adliye çıkışı yaptığı açıklamada ‘Böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmak insanın onurunu zedeliyor’ açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: TV100

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Özgür Özel İBB
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