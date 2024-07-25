Tarık Balyalı, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Olarak Atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı Tarık Balyalı CHP Genel Merkezi’nde görevlendirildi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’den Pendik Belediye Başkan adayı gösterilen ve yaklaşık 8 bin oy farkı ile seçimi kaybeden Balyalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset uzun soluklu bir mücadeledir derler. Bende siyasi hayatımda bugün itibariyle yeni bir göreve başlıyorum. Partimizin Sayın Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin görevlendirmesi ve sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in onaylarıyla CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve yeni kurulmakta olan Yerel Yönetimler Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreteri olarak görevlendirildim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e, Sayın Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke’ye ve her zaman desteğini yanımda gördüğüm İBB ve TBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na güvenleri için çok teşekkür ediyorum."

TARIK BALYALI KİMDİR?

Süleyman Tarık Balyalı, 1973 yılında İstanbul, Pendik'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Bölümü’nde tamamladı.

Pendik’te Mali Müşavir olarak kendisine ait bir bürosu bulunan Tarık Balyalı, 1995 yılında CHP’ye üye olarak siyasete girdi. 1996 yılında CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı, 1998 – 1999 yılları arasında da CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yine hem gençlik kollarında hem de ana kademede İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yaptı. İlçe ana kademede iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi, bir dönem de İlçe Sekreteri olarak görev yaptı. İSMMMO Meslek Yasası Komite Üyeliği, KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1864 İstanbul Kafkasyalılar Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kuzey Ormanları Savunması Aktivistliği gibi pek çok demokratik kitle örgütünde aktif olarak görev aldı.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Görev süresi boyunca Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye ve Pendik Belediye Meclis Üyeliklerine seçildi. Önceki dönem de CHP Grup Başkanvekili ve Pendik Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.