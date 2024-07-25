'Ata Emre Akman' Dosyası TBMM'de: İşte Gerekçeli Karar...

Balıkesir’de kuryelik yaparken öldürülen Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 20 yaşındaki Akman'ın sipariş götürdüğü sırada hiç tanımadığı E.Ö. tarafından öldürülmesine ilişkin davada mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda E.Ö.'nün sadistçe duygularla hareket ederek Akman'ı sebepsiz yere öldürdüğü, bu nedenle en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

'SADİST DUYGULARLA SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRDÜ'

Habertürk'ün haberine göre, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan 35 sayfalık gerekçeli kararda, E.Ö. ile Ata Emre Akman arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmadığı, E.Ö.’nün ilk defa karşılaştığı Akman’la çok kısa bir süre konuşmasının ardından elindeki bıçağı acımasızca ve hunharca savurduğu belirtildi. E.Ö.’nün öldürücü bölgeleri hedef alarak 25 bıçak darbesiyle Akman’ı öldürmesiyle ilgili “Failin eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası maktulü sebepsiz olarak sırf öldürmek için öldürdüğü ve suça konu eylemin yasa metnindeki canavarca hisse vücut verdiği kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

'BABA HUKUKEN SORUMLU DEĞİL'

Azmettirici suçundan yargılanan Orhan Ö.’ye beraat kararı verilmesiyle ilgili olarak da Yargıtay kararları da dikkate alınarak azmettirme suçuna ilişkin somut bir delil olmadığı bu nedenle beraat kararı verildiği belirtildi.

İnfaz Kanunu’nun yetersiz olduğuna değinilen gerekçeli kararda, “En azından hayata karşı işlenen suçlar yönünden ceza infaz yasası ile TCK'da yeniden bir değerlendirme yapılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Suçluların kendi dünyasındaki cezasızlık algısı çok ciddi şekilde toplum refahını, huzur ve sükununu hedef almaktadır" denildi.

KARAR MECLİS'İN ADALET KOMİSYONU'NA GÖNDERİLDİ

Gerekçeli kararda hakimlerin kanun doğrultusunda karar verdiği, adaletin verilen kararlar ve infazla birlikte tesis edildiği, eğer adalete olan inancın tam olarak sağlanması durumunda kimsenin 'sosyal medyada adalet noktasında medet ummayacağı' ifadeleri de kullanıldı. Adalet duygusunun tatmin edilmesi için cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilmesine karar verildi.