Tadilat yapan ustanın paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı! AKP'li vekilin 'kaçak' tespiti yapılan villası büyüyor

AKP’li milletvekili Ayhan Gider’in 'kaçak' tespiti yapılan Çanakkale’deki villası büyüyor.

Tadilat yapan ustanın paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı! AKP'li vekilin 'kaçak' tespiti yapılan villası büyüyor

AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘kaçak’ tespiti yaparak ‘yıkılmasını’ istediği 18 Mart Çanakkale Köprüsü manzaralı villasının terasında inşaat yapılıyor.

Tadilat yapan ustanın paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı! AKP'li vekilin 'kaçak' tespiti yapılan villası büyüyor - Resim : 1

"VEKİLİME HAYIRLI OLSUN"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Çanakkale Lapseki’de bulunan lüks villanın teras kısmına şimdi yeni bölüm ekleniyor. Polat Çakır isimli inşaat ustası, AKP’li milletvekilinin villasında yaptığı işi, “Çanakkale milletvekilimiz Ayhan Gider beyin teras uzatması karkas işi hayırlı olsun” notuyla paylaştı. Vekilin, paylaşımı yapan ustaya fırça attığı öğrenildi.

Tadilat yapan ustanın paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı! AKP'li vekilin 'kaçak' tespiti yapılan villası büyüyor - Resim : 2

CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİ

Villanın kaçak olduğu, CİMER’e yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. 25 Ocak 2024 tarihinde bir vatandaş, denize sıfır 16 ayrı kaçak yapıların tek tek parsel ve ada numaralarını CİMER’e yaptığı şikayette anlattı. Yapılan şikayet Çanakkale Valiliği’ne iletildi. Yerinde inceleme yapan görevliler “parselde yapı kayıt belgesi alınan eski binanın yerinde betonarme lüks bir villa yapısının yer aldığı tespit edilmiştir” raporu tuttu.

YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Eski binanın sahibi Hafize İçin isimli vatandaş, 2018’de çıkarılan yasa ile Yapı Kayıt Belgesi hakkını elde etti. Ancak binanın 2017’den önce alınması şartı getirilince, AKP’li vekilin, eski binayı 2017’den sonra yıkıp yeniden yaptığı hatırlatılarak yapı kayıt belgesi iptal edildi.

"EVİ BEN YAPMADIM, SATIN ALDIM"

AKP’li Gider, ‘kaçak villa’ ile ilgili “Evi ben yapmadım, satın aldım. İmar affından faydalanmış bir ev satın aldım. Onunla ilgili bir şikayet olmuş, olabilir, bilmiyorum” açıklaması yapmıştı. “Aldıktan sonra yeniden mi yaptınız?” sorusuna AKP’li vekil şu yanıtı vermişti:

“Tabii. 30-40 yıllık evler onlar. Badanası, boyasını, pencere kapısını değiştirdim” dedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Yapı Kayıt Belgesini iptal etmesini hatırlattığımızda ise “Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edildiğine dair bana bir şey gelmedi. Eğer iptal edildiyse ben ona itiraz ederim. Belgenin iptali için o binanın yeni olması lazım. Binanın boya badanası, kapı penceresi değişti diye Yapı Kayıt Belgesi iptal olmaz! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı bana gelmedi.”

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