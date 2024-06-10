Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede!

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir düğünde nikah şahidi oldu.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti’nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı’nın kızının düğününde nikah şahitlerinden biri oldu. Şahitler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Düğüne Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP'nin eski bakanlarından Recep Akdağ ve Taner Yıldız da katıldı.

Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını hedef alan iddialarda bulunmuştu.

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