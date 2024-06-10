Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek

İYİ Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın bazı isimlerin AKP'ye geçeceğini söyledi.

Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürüyor. Görüşme talebinin Akşener’den geldiği öne sürülürken görüşmede Akşener’in “yeni anayasa konusunda Erdoğan’a destek vereceğini” söylediği iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; İYİ Partililerin rahatsızlığına neden olan bu görüşmeye ilişkin Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bekar, İYİ Parti’nin Akşener’den korktuğu ve onu partiden ihraç etmeye çalıştığını belirtti. İYİ Parti milletvekili Burak Akburak da “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” dedi.

"AKŞENER PARTİYİ BIRAKTI"

Akşener’in görüşmeye rozetsiz gitmesi, görüşmenin ardından da sosyal medya hesabındaki İYİ Parti logolu banner’i (internet sitesi afişi) kaldırması da partide tepkilere yol açtı. Bazı parti kaynakları, Akşener’in Erdoğan’la anlaştığı ve partisini bıraktığı yorumlarını yaptı.

“İYİ Parti, Akşener’den büyüktür” yorumu yapan parti kurmayları İYİ Parti’nin anayasa konusundaki tavrının net olduğunu kaydetti. Görüşme sonrası Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin AKP’ye geçeceğine ilişkin iddialar da parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldı. Yaklaşık beş milletvekilinin yeni anayasa sürecinde AKP’ye geçeceğini öne süren partide üst düzey bir yetkili, Akburak’ın da bu isimlerden biri olacağını iddia etti. Partililer, ayrıca Akşener’le İYİ Parti arasındaki iplerin ilerleyen günlerde daha da gerileceğini ifade etti.

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