CHP Genel Başkan Yardımcı Bulut: AKP’de erime başladı, Erdoğan tedirgin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin konuşan Bulut, "Erdoğan-Özel görüşmesinden sonra kısa vadede çözülmesini beklediğimiz konular arasında emekli maaşları ve asgari ücret var. Kayyum, yıllardır haksız cezaevinde olan Gezi tutsakları üst konu başlıklarımız olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhuriyet’ten İklim Öngel'in sorularını yanıtladı. Burhanettin Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- CHP’nin “yumuşama”, “normalleşme” tanımlardan beklentisi nedir, bunun hukukta, ekonomide karşılığı ne olmalı?

Biz öncelikle bu süreci yumuşuma değil normalleşme olarak adlandırıyoruz. Bu normalleşme asla ülkeyi muhalefetsizleştirme değil. İktidarla müzakere de mücadele de edeceğiz. Amacımız Erdoğan’la uzlaşmak değil, ülkenin, vatandaşın kangren olan sorunlarını çözmek. Atanmayan öğretmenler mitingi, çay mitingi, emekli mitinginde gördünüz, bu ülkede hangi vatandaşın ne sorunu varsa en gür sesimizle dile getiriyoruz. Bu ayın sonunda Kocaeli’de de emek mitingimiz var. Seçmenin birinci parti olarak sırtımıza koyduğu yük ve sorumluluk, onun sorunlarını gündemde tutmaktır. Vatandaşın yaşadığı sorunları yıllardır görmezden gelen bir iktidar var. Müzakere etmeden, sıkılı yumruklarla sonuç alamayız. Taleplerimizi ki bizim taleplerimiz değil vatandaşın haklı talebi. Vatandaşın gündeminde olmayan partimizin gündeminde olamaz. Vatandaşın dertlerini Saray’ın gözüne sokmaya devam edeceğiz. “Anayasaya uyulsun”, “Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü” diyoruz, adalete güvenin tekrar tesis edilmesini; emeklinin, emekçinin insanca yaşayacağı, kimseye muhtaç olmayacağı maaşlar istiyoruz. Normalleşmenin hukukta ve ekonomide karşılığı tam da budur.

"SAMİMİYET TESTİ"

- AKP iktidarında “normalleşme” olur mu?

Vatandaşın, işçinin, emeklinin, öğrencilerin sorunları var. Adalet, basın özgürlüğü, eğitimin bilimden koparılması sorunu var. Özetle toplumda, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına 7’den 70’e herkesin her alanda çözülmeyi bekleyen sorunlar var. Bu sorunların çözümü için de normalleşmeye ihtiyaç var. Toplumun beklentisi de normalleşme yönünde. Kutuplaşmış, ortasından ikiye ayrılmış bir ülkeyi, bir yapıyı toplum da istemiyor. Çünkü bu gerilim, bu kutuplaşma ortamı sorunları çözmek yerine her geçen gün daha da derinleştiriyor ve kronikleştiriyor. Biz bu ihtiyacı görüyoruz ve dile getiriyoruz. İktidar bu ihtiyacı görmemekte direnirse, vatandaş ona bunu ilk sandıkta zaten gösterecektir. Aslında bu süreç bir samimiyet testi. AKP son 22 yıldır yaptığı gibi kutuplaşma mı istiyor, normalleşme mi istiyor sürecin sonunda herkes görecek.

"KAYYUMU REDDEDİYORUZ"

- Peki CHP’nin kırmızı çizgileri nedir, kayyum CHP’nin kırmızı çizgilerinden biri mi?

Biz bu ülkenin kurucu değerlerine, kurucu babalarına, anayasaya, demokrasiye, hukuka, insan haklarına saygı bekliyoruz. Ülkenin hukukla, adaletle yönetilmesini istiyoruz. Halkın iradesini ve demokrasiyi yok sayan kayyum politikalarını reddediyoruz.

"SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE SANDIK ORTAYA KONUR"

– Bundan sonra erken seçim söylemini sıklıkla duyacak mıyız?

Yerel seçimde halk AKP iktidarına uyarıda bulunarak, sarı kart gösterdi. Seçim sonrası bütün anketlerde birinci parti çıkıyoruz. Biz de isteriz erken seçim olsun, iktidar olalım. Ancak erken seçim kararını biz 127 milletvekili ile alamayız bunun kararını ancak millet verir. Millet erken seçim derse de önünde kimse duramaz. Erken seçim milletin gündeminde yoksa, bizim gündemimizde olamaz. Vatandaşın sorunları çözülmezse, hoşnutsuzluğu artarsa, adaletsizlikler bitmezse, iktidar ne kadar direnirse dirensin o sandık ortaya kurulur.

SEÇİMDE İTTİFAK OLACAK MI?

- Peki seçim için bir ittifak arayışı olacak mı yoksa Türkiye ittifakı mı devam edecek?

Partimiz artık her bölgeden, toplumun her kesiminden Türkiye’nin tüm demokratlarından oy alabilen bir siyasi parti. Sandıkta Türkiye’nin geleceğini önemseyenlerle, ülke sevdalılarıyla Türkiye İttifakı’nı kurduk. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Türkiye ittifakında bir araya geldi. Bu ittifakla başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Seçim günü geldiğinde koşullara bakarız, milletimiz için ülkemiz için en doğru olan ne ise onu yaparız. Şimdiden bir şey söylemek çok erken.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

- Erdoğan – Akşener görüşmesinin amacı neydi sizce?

Siyasette herkes herkesle görüşebilir. Normalleşme dediğimiz de bunu gerektirir. Biz diğer partilerle bayramlaşabilen tek partiyiz. Umuyorum ki ülkemiz için vatandaşlarımız için verimli bir görüşme olmuştur. Ancak böyle görüşmelerde kamuoyuna bazı başlıklarda açıklama yapılması, spekülasyonların ve dedikoduların önüne geçmek açısından önemli.

"TUŞLARA AYNI ANDA BASIYOR"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerek Akşener gerek Abdullah Gül görüşmelerini dikkate alırsanız nasıl bir hesap yapılıyor?

AKP’de yerel seçimlerle birlikte erime yaşanmaya başladı. Seçim sonrası yapılan bütün anketlerde partimiz birinci sırada. Erdoğan, bu kan kaybını durdurmak, koltukta kalmak için bütün tuşlara aynı anda basmaya başladı. Şimdiye kadar hiç yan yana gelmediği isimlerle görüşmeler yapıyor. Erdoğan, İYİ Parti içerisinden kendisine gelen ağır eleştirileri de kesmek için Akşener hamlesi yapıyor. Ayrıca partisi içindeki bir kanattan gelen eleştirileri de görüyor ve onları da susturmak için Abdullah Gül'e gidiyor. Aslında tek derdi var, sağ kesimde yer alan kimse kendisini eleştirmesin, bir şey söylemesin. Erdoğan kendi liderliğini tartıştırmak istemiyor. Erimeyi durdurmak için her yolu deniyor ancak 22 yıllık kötü yönetim sonrası bu çabalarının Erdoğan’a ve AKP’ye hiçbir yararı olmayacak.

"ÖZGÜR ÖZEL MERKEZ SAĞDAKİ SEÇMENLE BUZLARI ERİTEBİLECEK LİDER"

- Bu görüşmeler özellikle merkez sağ seçmeni nasıl etkiler?

Merkez sağdaki seçmen de ülkenin ekonomik kaynaklarını sömüren, doğasını katleden, adaleti bitiren, şatafat içindeki AKP gemisinin su aldığını görüyor. Yerel seçimde sağ seçmenden oy aldık ve bize verilen her bir oya emanet gözüyle bakıyoruz. Amacımız emanet oyları kalıcı hale getirmek. Genel Başkanımız, merkez sağdaki seçmenle buzları eritebilecek, onlardan en kolay oy alabilecek lider. CHP, sağdan soldan toplumun her kesiminden oy alabilen bir Türkiye partisi.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

- Yarınki Erdoğan-Özel görüşmesinde Özel’in özellikle gündeme getireceği başlıklar neler?

Vatandaşın gündeminde ne varsa Genel Başkanımızın da gündeminde onlar var. Emeklinin maaşının, asgari ücretin yetersizliği, yaşanan hukuksuzluklar, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmaması, anayasaya uyulmaması, kayyum politikası, yıllardır haksız hukuksuz bir şekilde cezaevinde olan Gezi tutsakları üst konu başlıklarımız olacak.