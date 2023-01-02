'Süleyman Soylu işi başından beri biliyor, bilgi sümenaltı edildi'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılması ve akabinde 'terör' soruşturmasıyla karşı karşıya kalmasına değindi.

Bu süreçte İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın ağabeyinin FETÖ iltisaklısı olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Terkoğlu, "İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu), İmamoğlu’na terör soruşturması açtırtacak hatta görevden aldırmaya gidecek kadar ileri gitti. Soylu’nun kendi yardımcısının ağabeyinin FETÖ iltisaklı çıkması, bu nedenle 'Camdan evin varsa komşunun evine taş atma' dedirtti. Üstelik, herkesi peşin peşin terörist ilan eden Soylu, yaptığı basın toplantısında havaya bakarak 'Varsa bir suçu gelir ifade verir' diyerek hukuku hatırlıyordu" diye yazdı.

Gazeteci, yazısının devamında edindiği bilgileri paylaştı:

"(...) Gelelim asıl meseleye...

SOYLU’NUN SAKLADIĞI BELGE

Peki İsmail Çataklı’nın ağabeyinin belgesi var mı?

T24’te Tolga Şardan, üç gün önce iltisakın dayanağını yazdı. Osman Çataklı hakkındaki iddia şöyle:

'FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen ve örgüte finansal destek sağlayan Bank Asya’da hesabının bulunduğu, örgüt lideri Fethullah Gülen’in ve örgüte üye diğer kişilerin çeşitli basın-yayın ve sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yapılan çağrılardan sonra arttıran hesap olarak değerlendirilenler listesinde isminin geçtiği...'

'LİSTEDE VAR'

Şardan’ın yazısından sonra Bank Asya hesap listesini taradım. Hayır, elbette bana özel bir liste değil bu. Hatırlayın, FETÖ-Erdoğan kavgası başladıktan sonra, örgüt lideri Gülen, hükümetin hedefindeki Bank Asya’ya para yatırma çağrısı yapmıştı. Gülen’e destek verenler Bank Asya’da para biriktirmeye başladı. Bunun üzerine soruşturmalara Bank Asya kriteri geldi. Bank Asya hesapları incelenerek bu süreçte Gülen’in sözünü dinleyenlerin listesi oluşturuldu. İşte bu liste, soruşturma dosyalarına girmesi sayesinde alenileşti.

Peki o listede İsmail Çataklı’nın, 1971 doğumlu ağabeyi Osman Çataklı var mı?

Evet var...

Baktığınızda, o listede 592 bin 453 liradan 824 bin 518 liraya hesap değişimi görünüyor.

'YANİ SOYLU İŞİ BAŞINDAN BERİ BİLİYOR'

Kolluğu yöneten Soylu’da da elbette bu liste var. Yani Soylu işi başından beri biliyor. Binlerce kişinin peşine bu nedenle düşülürken İsmail Çataklı’nın ağabeyi hakkındaki bu bilgi sümenaltı edildi. Ama iş sıradan bir İBB çalışanına gelince görümcesinin bağlantıları bile İçişleri’nin radarına girdi.

'FETÖ'CÜ İLAN EDİLEMEZ ELBETTE'

Ağabeyi yüzünden İsmail Çataklı FETÖ’cü ilan edilemez elbette. En fazla, konu ağabeyi olunca FETÖ’ye göz yumduğu söylenebilir. Yine de bir şey var ki bakan yardımcısı değil İBB şirketinde garson olsa bakanlığın iltisak listesinde belki de İsmail Çataklı da olacaktı."