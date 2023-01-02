Bekir Ağırdır: Olumsuz gibi görünen olasılıklar, ülke için tarihi bir fırsat aralığı açabilir

Uzun yıllar KONDA çatısı altında kamuoyu araştırmaları yürüten araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, Gazete Oksijen'deki yazısında önümüzdeki seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne dek yayınlanan anketlerden yola çıkarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda dahi partisinin parlamentoda çoğunluğu olmayacağını dile getiren Ağırdır, ardından şunları kaydetti:

"Altılı Masa'nın adayı kazanırsa, o da büyük olasılıkla parlamento çoğunluğuna sahip olmayacak. Ancak Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına diğer altılı masa da onay verirse, parlamento çoğunluğu olsa bile on ikili mutabakat olmadan parlamenter sisteme geçilebilecek siyasal çoğunluk da olmayacak.

Bugünden bakınca olumsuz gibi görünen bu olasılıklar belki de ülke için tarihi bir fırsat aralığı açabilir de.

'YENİDEN SİYASET MARİFETİYLE BİR UZLAŞMA ZORUNLULUĞU, BİR FIRSAT ARALIĞI OLUŞTURABİLİRİZ'

Eğer yeni bir hikaye, yeni bir söz yazacaksak hep beraber yazacağız. Ülkenin geleceğine de bireysel geleceklerimize de kendi karar, tercih ve gayretlerimizle varacağız. Eğer parlamento seçimlerinde en geniş temsiliyeti oluşturabilir ve cumhurbaşkanının elinde güdümünde olmayan bir parlamentomuz olursa belki de yeniden siyaset marifetiyle bir uzlaşma zorunluluğu, bir fırsat aralığı oluşturabiliriz. Dünyanın gidişatı, küresel bölüşüm kavgasının ülke için açtığı riskler ve fırsatlar siyasi kültürü, siyaset tarzını olumlu anlamda değişime zorlayabilir. (...)"

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