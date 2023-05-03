Deniz Zeyrek tek tek sıraladı: İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görmediği ‘dezenformasyonlar’

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği dezenformasyon konulu diyaloglar gündemdeydi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Altun’un görmezden geldiği dezenformasyonları yazdı. Zeyrek, “Son açıklamasında “dezenformasyonla” mücadele için canla başla çalıştıklarını iddia eden Altun'a göre Kılıçdaroğlu “dedikodu ve iftira siyaseti”ne tevessül ediyormuş ve “demokrasiyi içine sindirmiş siyasetçiler” bunu yapmazmış” diye yazdı.

Zeyrek, Altun’un görmezden geldiği dezenformasyonları ise şöyle sıraladı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan avluya toplanmış cemaate şöyle sesleniyor:

“Muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. (Cemaat yuh çekince) Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı.

1 Mayıs 2023 günü Ankara. Erdoğan şöyle diyor: “Ne yazık ki bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

26 Nisan 2023 günü Yozgat

“Bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir.”

1 Mayıs 2023 HaberTürk TV

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum iddialı: “Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız ‘Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur.”

28 Nisan 2023 İstanbul, İlim ve Kültür Vakfı

İçişleri Bakanı diyor ki; “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir.”

28 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa

İçişleri Bakanı konuşmaya devam ediyor:

“Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Benim ülkemde erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini istemiyorum arkadaş. Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var”

1 Mayıs 2023 Ankara

Sincan'da asılan bir AK Parti afişinde şöyle yazıyor: “Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olarak dönmesin.”

"EN ÜST PERDEDEN DİLE GETİRİLEN YALANLARI DA BİR ZAHMET ARAŞTIRIN"

Zeyrek, yazısını sonlandırırken ise, İletişim Başkanı Altun’a “İktidar mensupları tarafından cami avlusu gibi yerlerde dahi en üst perdeden dile getirilen yalanları da (bir zahmet) araştırın” çağrısında bulundu.

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