Soylu'ya 'Müptezel' Demişti; Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik Beraat Etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, “Şerefsiz” demişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Soylu hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurmuştu.

Çelik açıklamasında “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız” ifadelerini kullanmıştı. Çelik’in “müptezel” kelimesini kullanması üzerine Soylu, suç duyurusunda bulunarak hakaret davası açmıştı.

BERAAT ETTİ

Celal Çelik, Süleyman Soylu’ya “müptezel” dediği için yargılandığı hakaret davasında beraat ettiğini duyurdu.

'YILDIRAMAYACAKLAR'

Çelik “Süleyman Soylu denen şahsiyetin şikayet ve siyasi baskısı üzerine (sözde) Hakaret suçundan hakkımda, Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasında az önce karar verildi! ‘Müptezel’ ve ‘ederi gereğince 5 kuruşluk dava açtık’ söz ve açıklamalarımın suç olmadığı ve eleştirinin haklı dayanaklarının bulunduğu değerlendirmesi yapılarak beraatime karar verildi. Yılmadık, yılmayacağız, yıldıramayacaklar… Mücadeleye devam” açıklamasını yaptı.