Özgür Özel'in ardından... CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından İlke ve Demokrasi Hareketi’nin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen de adaylığını ilan etti. Öymen, "CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor" dedi.

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Özgür Özel'in ardından... CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı!

Genel seçimlerin ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmaları devam ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ardından Prof. Dr. Örsan Öymen de genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öymen, "Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultayında CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum" dedi.

Eski Genel Başkan Altan Öymen’in yeğeni, CHP eski Parti Meclisi üyesi Öymen şunları söyledi:

“CHP'de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda önümüzdeki yerel seçimde başarılı olma ihtimali oldukça düşüktür. Ne yazık ki CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda CHP yönetim değişikliği gerçekleşmediği için. Demokratik bir ülkede 1 veya 2 seçimi kaybettiğinde istifa eder, ne yazık ki partimizde böyle bir dönem yaşamadık. CHP Ortadoğu'yu değil Batı ülkelerini örnek alan, onlardan etkilenen bir parti. Dolayısıyla 13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı ben baktım bulamadım.

CHP kimliğini yitirmiştir. İlkelerinden uzaklaşmıştır. Bir siyasi partinin üyesi kurultay tarafından belirlenen partinin temel ilkelerine uymakla yükümlüdür. CHP'nin temel ilkeleri bellidir. Altı ok. Bunlara bütün olarak sahip çıkılması gerekir. İdeolojik bütünlük sağlanamamaktır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir. Acaba bu arkadaşlarımız daha önce bu ideolojik hatalar yapıldığında seslerini çıkarmışlar mıydı? Sorunun parçası olurlar, sorunu nasıl çözecekler? Zaman zaman altına imza attılar birçok kararın. Değişim taleplerinde bir umut göremiyorum ben.

Siyaset bir dava işi, kariyer işi değil. Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultayında CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum.”

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladıCHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladıSiyaset
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