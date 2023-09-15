Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in adaylığına ilk yorum

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum geldi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in adaylığına ilk yorum

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı.

Özel, "Parti içi iktidarı kazanmak için değil. CHP’yi, Atatürk’ün partisini iktidar yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

Özel'in adaylığına ilk yorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladıCHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladıSiyaset

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı
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