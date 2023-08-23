Erdoğan'dan 'Kırım' çıkışı: 'Ukrayna'nın bir parçası'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen '3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Sayın Mustafa Kırımoğlu, sevgili Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 3'üncü Zirvesi'nde video mesaj marifetiyle de olsa sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle Ukrayna'nın bayrak gününü ve bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor" dedi.

Erdoğan devamında şunları söyledi:

"Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır. Bu vesileyle gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum. Hep söylediğim gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık 2 senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz. Bu süreçte akan kanın durması, en azından tarafların müzakere masasına hazırlanması için iletişim kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba harcıyoruz. Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil; tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum.”