Son anketten dikkat çeken sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oy oranları
ORC Araştırma'nın 10-14 Haziran tarihleri arasında yaptığı genel seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. CHP, yüzde 33,2 oy oranıyla birinci parti olurken, onu yüzde 30,6 oy oranıyla AKP izledi.
ORC Araştırma, 10-14 Haziran tarihleri arasında 5620 kişi ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP, yüzde 33,2 oy oranıyla birinci parti oldu.
Anketten çıkan sonuçlar şöyle:
CHP %33,2
AKP %30,6
MHP %10,9
DEM %9,7
YRP %5,8
İYİ Parti %4,2
Zafer Partisi %3,2
Diğer %2,4
Vatandaşlara sorulan "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:
Evet %45,9
Hayır %39,1
Fikrim Yok %15,0
SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) June 18, 2024
HAZİRAN 2024
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"
▪︎CHP %33,2
▪︎Ak Parti %30,6
▪︎MHP %10,9
▪︎DEM %9,7
"Sizce Erken Seçim Olmalı mı?"
•Evet %45,9
•Hayır %39,1
•Fikrim Yok %15,0
Araştırma 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüzyüze yapılmıştır. pic.twitter.com/DONRZxQoJR
Kaynak: Gerçek Gündem