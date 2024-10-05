Siyasi Yasak Getirilen CHP'li İsim Konuştu: 'Siyasette Öne Çıktığım Zaman Başıma İş Geliyor'

Adana 8. BAM Ceza Dairesi tarafından hakkında siyasi yasak kararı verilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Siyasette öne çıktığım zaman başıma iş geliyor. 5 ayda bulvarlar yaptık, yeşil alanlar yarattık. Emeklilerin aldığı 10 bin liranın üzerine 7 bin lira da biz verdik. Belediyede kiralık araçları gönderip 10 aylık araç kira bedeli karşılığı olan 30 araç satın aldım. Duruşma açılmadan istinaf karar verdiği için Yargıtay yolunu da kapatmış oldular" dedi.

Kadir Aydar, hakkında getirilen siyaset yasağı ve hapis cezasıyla ilgili olarak Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Babam beraat etti. Kardeşim Caner Aydar ve ben siyaset yapıyorduk. Halen CHP ilçe başkanı olan kardeşime 25 ay, bana da 25 ay ceza verildi. Yani siyaset yapan cezalandırıldı. 24 ay ceza verilmiş olsa siyaset yasağı olmayacaktı. 20 Temmuz'da dosya Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesinden istinafa geldi. 1 Eylül'e kadar adli tatil var. 16 Eylül'de oy çokluğuyla ceza verildi.

Siyasette öne çıktığım zaman başıma iş geliyor. 5 ayda bulvarlar yaptık, yeşil alanlar yarattık. Emeklilerin aldığı 10 bin liranın üzerine 7 bin lira da biz verdik. Belediyede kiralık araçları gönderip 10 aylık araç kira bedeli karşılığı olan 30 araç satın aldım. Duruşma açılmadan istinaf karar verdiği için Yargıtay yolunu da kapatmış oldular. Tanıklar dinlenmedi, sunduğumuz kanıtlar incelenmedi. İncelenmiş olsa bu CD'de yer alanlar ifadelerimizi doğruluyordu.

Henüz bana görevden alındığıma ilişkin tebligat gelmedi. Görevimin başındayım. Hakkımdaki karar ancak mahkemede duruşma açılarak verilebilirdi. Benim hukuk mücadelem devam ediyor. Siyaseten seçilmiş insanların mahkeme kararıyla görevden alınmalarına, görevden el çektirilmelerini uygun bulmuyorum. Halk seçtiyse, halk götürmeli. Sanki bir şey olmamış gibi çalışmalarımı sürdürüyorum."

"BU KARAR TAMAMEN SİYASİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Bu karar tamamen siyasidir" diyor. Bulut, kararla ilgili şunları anlatıyor:

"Birincisi, şikayette bulunan kişinin daha sonra yaptığı açıklamalarda, şikayetini kızgınlıkla yaptığını ve suçlamaların asılsız olduğunu itiraf etti. İkinci olarak, dava süreci anormal bir hızla ilerledi ve üç ay içinde sonuçlandırıldı. İstinafta ise mahkeme heyeti değiştirildi ve 15 günde karar verildi. Üçüncü önemli konu da Kadir Aydar'a verilen ceza kasıtlı olarak 25 ay oldu. Eğer 24 ay ceza verilseydi Kadir Aydar'a siyasi yasak getirilmeyecekti, fakat 25 ay ceza verildi ve bu durum, sürecin kasıtlı olduğunu gösteriyor."

Kaynak: Sözcü