Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları bayramın ikinci günü parti genel merkezlerinde yapılacak. CHP, 17 partiye bayram ziyareti yapacak. MHP ise DSP, AKP, YRP ve CHP ile bayramlaşacak. İYİ Parti ve MHP arasında karşılıklı bayram ziyaretleri yapılmayacak.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma programları belli oldu. Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları bayramın ikinci günü parti genel merkezlerinde yapılacak. Siyasi partiler, hem bayram ziyaretlerinde bulunacak hem de genel merkezlerine gelecek parti temsilcilerini karşılayacak heyetlerini belirledi. Partilerin karşılıklı ziyaret programları da belli oldu.

Partilerin ziyaret ve kabul programları şöyle:

CHP İLK OLARAK AKP İLE BAYRAMLAŞACAK

Hazırlanan programa göre CHP, 17 siyasi partiye bayram ziyareti yapacak. CHP'nin ilk durağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi olacak. Sabah saat 09:30'da AKP Genel Merkez'ine ziyaret heyetiyle gidecek olan CHP, aynı saatlerde AKP temsilcilerini ağırlayacak. CHP’nin bayramlaşma programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel başkanlığında, Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Gençlik Kolları Genel Saymanı Yusuf Baştuğ'dan oluşan CHP heyeti, bayramlaşma için genel merkeze gelen parti temsilcilerini ağırlayacak. CHP’nin partilere yapacağı ziyaret heyeti içinde Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz başkanlığında Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak yer alacak.

CHP’nin bayramlaşmak için ziyaret edeceği partiler arasında; AKP, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İyi Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Memleket Partisi, Deva parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah partisi, BTP, Zafer partisi ve MYP yer alacak.

Ayrıca, CHP’ye bayram ziyaretinde bulunmak isteyen partiler ise şunlar:

"AKP, Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, DEM Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokrat Parti (DP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi, Anavatan Partisi (ANAP), Memleket Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi (MYP)"

AKP'DE BAYRAMLAŞMA

AKP’nin bayramlaşma programı kapsamında, Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığında Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara'dan oluşan heyet, genel merkezde diğer partilerden gelen temsileri ağırlayacak.

AKP, partileri ziyaret için iki ayrı heyet oluşturdu. Buna göre; Birinci heyette, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Hasan Sert, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı yer alacak. Heyet, CHP, HÜDA-PAR, BBP ve İyi Parti’ye bayram ziyareti gerçekleştirecek.

İkinci heyet ise, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Derya Öztekin, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Salih Aydın oluşacak. Heyet, MHP, Yeniden Refah Partisi, DSP ve Vatan Partisi genel merkezlerine bayram ziyaretine gidecek.

AKP’ye bayram ziyareti yapacak partiler arasında, CHP, MHP, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi yer alıyor. AKP, ise CHP, Hür Dava Partisi, BBP ve İYİ Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve DSP bulunuyor.

MHP, 4 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

MHP’nin bayramlaşma programı kapsamında DSP, AKP, YRP ve CHP ile bayramlaşacak. MHP’nin parti temsilcilerini kabul heyeti içinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya yer alacak. MHP’nin diğer siyasi partilerin genel merkezlerine göndereceği heyeti içinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar ile MYK üyesi Emine Güven Öztürk olacak.

DEM PARTİ'DE BAYRAM ZİYARETİ

DEM Parti, sabah saatlerinde Gelecek Partisi ve CHP ile, öğleden sonra ise Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile bayramlaşacak. DEM Parti’nin diğer siyasi parti temsilcilerin kabul heyetinde İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, PM üyesi Beyza Zeyno Bayramoğlu bulunuyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, MYK üyesi Umut Vedat Açar, PM üyesi İhsan Seylan’dan oluşan heyet, siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

İYİ PARTİ, MHP İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

İyi Parti ise karşılıklı olarak sırasıyla Saadet Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milli Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi’yle bayramlaşacak.

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, Genel Başkan Başdanışmanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ve Gençlik Kolları Üyesi Merve İnan Gökçen genel merkezde parti temsilcilerini ağırlayacak.

Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kevser Ofluoğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın ile Gençlik Kolları Üyesi Metehan Doğan’dan oluşacak heyet ise partileri ziyaret edecek.

GELECEK, DEVA VE SAADET PARTİSİ, AKP'YLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Gelecek Partisi’nin programı kapsamında karşılıklı olarak DEVA Partisi, Vatan Partisi, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi, ANAP, Zafer partisi, BTP, Adalet Partisi, DEM Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP, HÜDA-PAR, DSP, Memleket Partisi ve MYP ile bayramlaşacak.

DEVA Partisi’nin ise karşılıklı olarak bayram ziyaretinde bulunacağı siyasi partiler ise şunlar:

“Gelecek Partisi, Milli Yol Partisi, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi, ANAP, BBP, SP, İYİ Parti, DSP, CHP, DEM, DP, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi”

Saadet Partisi ise, Demokrat Parti’yi, BBP’yi, İyi Parti’yi, Zafer Partisi’ni, Memleket Partisi, DSP, HÜDA-PAR, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, MYP ve BTP ile karşılıklı olarak bayramlaşacak.

Buna göre; Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin bayramlaşma programı kapsamında AKP olmayacak.

ZAFER VE MEMLEKET PARTİLERİ'NDE BAYRAMLAŞMA

Bayramlaşma programını açıklayan Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, İyi Parti, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Yol Partisi ile karşılıklı bayramlaşacak. Buna göre; Zafer Parti’nin bayramlaşma programında DEVA Partisi, AKP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, MHP, DEM Parti ve HÜDA-PAR yer almayacak

Memleket Partisi, ikinci gününde şu siyasi partilerle bayramlaşacak:

“YRP, BBP, MYP, ANAP, Saadet Partisi, BTP, CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi”

YRP, SADECE DEM İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

YRP ise, Memleket Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Vatan Partisi, AKP, MHP, DEVA, HÜDA-PAR, MYP, DP, BBP, Saadet Partisi, İyi Parti, CHP ve DSP ile bayramlaşacak.

YRP’nin bayramlaşma programı içinde sadece DEM Parti yer almayacak.