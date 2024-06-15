CHP'li Emir: Şehir hastanesinde bayramda acil ameliyat yapacak ekip yok

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Çok övündüğünüz şehir hastanesi ama gerekli organizasyonu yapmadığınız için bayramda acil ameliyat yapacak ekip yok" dedi.

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CHP'li Emir: Şehir hastanesinde bayramda acil ameliyat yapacak ekip yok

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 19 yaşındaki bir gencin gözüne taş çarpması sonrası Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gittiğini, ancak hastaya acil ''VCR ameliyatı'' yapılması kararı verilmesine rağmen "tatildeyiz" denilerek sevk edildiğini bildirdi. Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "İşte çok övündüğünüz şehir hastanesi ama gerekli organizasyonu yapmadığınız için bayramda acil ameliyat yapacak ekip yok" dedi.

Murat Emir, resmi ''X'' hesabından 19 yaşındaki bir gencin gözüne taş çarpması sonrası Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gittiğini, ancak hastaya acil ''VCR ameliyatı'' yapılması kararı verilmesine rağmen "tatildeyiz" denilerek sevk edildiğini kaydetti. Emir'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, yaptığı paylaşım şöyle:

"19 yaşında genç gözüne taş çarpması sonrası Ankara Etlik Şehir Hastanesine geliyor. Hastaya acil VRC ameliyatı yapılması gerekir kararı veriliyor ama tatildeyiz, ameliyatı en erken 24 haziranda yapabiliriz denerek sevk ediliyor. İşte çok övündüğünüz şehir hastanesi ama gerekli organizasyonu yapmadığınız için bayramda acil ameliyat yapacak ekip yok."

Kaynak: ANKA

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Şehir hastanesi Fahrettin Koca Murat Emir CHP
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