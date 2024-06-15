Erdoğan’ın başdanışmanından, ittifak mensuplarına 9 ‘öğüt’

Son seçimleri kaybeden AKP, ‘normalleşme’ sürecini başlattı. Kimilerine göre bu süreç güç kaybeden AKP’nin yeniden toparlanması için başlatıldı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumda giderek şiddetlenen kutuplaşmanın sona ermesi gerektiğini belirterek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi. Bu randevu sonrası iki lider önce AKP Genel Merkezi’nde ardından da CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Bu iki görüşme öncesinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söyledikleri ile değil yaptıkları ile tepkisini ortaya koydu. Bahçeli ilk görüşmede sitemli bir şarkı paylaşmış; ikincisinde ise “Allah bana yeter” yazan rozet ve yüzük takmıştı.

Erdoğan’ın eşinin öldürülmesinden MHP’yi sorumlu tutan Ayşe Ateş’le görüşmesinin de MHP’lilerin hoşuna gitmediği açık. Bu çıkışlarla Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğu gündeme geldi.

BAŞDANIŞMAN'DAN ÖĞÜTLER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, AKP’li ve MHP’li temsilciler için 9 madde sıralayarak bunlara uyulması gerektiğini söyledi.

Köroğlu’nun X’ten paylaştığı mesaj şöyle:

“Her düzeyde görev alan Cumhur İttifakı mensuplarının hassas olması gereken önemli ilkeler şunlardır;

1) Cumhur ittifakına her ortamda sahip çıkmak.

2) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve 50+1 e sahip çıkmak.

3) Tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmak.

4) Terörle ve teröristlerle mücadeleye kesintisiz sahip çıkmak.

5) Milli devlet iradesine sahip çıkmak.

6) Türkiye yüzyılı vizyonuna sahip çıkmak.

7) Halka dayalı siyasetten taviz vermemek.

8) Mütevazi olmak, kibirden uzak durmak.

9) Ve en önemlisi Ülke lideri Sn Recep Tayyip Erdoğan’a inanmak ve güvenmek.”