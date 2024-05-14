Sırrı Süreyya Önder'den Tanal'a: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında yaşanan diyalog herkesi güldürdü.

> <

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Aynı zamanda TBMM Başkanvekili görevini yürüten Önder'e seslenen Mahmut Tanal, "Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara üç dakika verdiniz. Şanlıurfalıları bari siz mağdur etmeyin başkanım" ifadelerini kullandı.

Önder ise Tanal'a cevap olarak, "Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra" dedi ve güldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder Mahmut Tanal TBMM
Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak
Erdoğan parti içi temizliğin mesajını mı verdi? "AK Parti'nin güç devşiren isimlere değil, güç katacak isimlere ihtiyaç var" "AK Parti'nin güç devşiren isimlere değil, güç katacak isimlere ihtiyaç var"
Özel'den ATV'nin sorusuna sert cevap: Utanıp özür dileyeceğinize, yalanı haber yapıyorsunuz Özel'den ATV'nin sorusuna sert cevap: Yalanı haber yapıyorsunuz
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez mazbatasını aldı Yargıtay Başkanı mazbatasını aldı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti