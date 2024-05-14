Sırrı Süreyya Önder'den Tanal'a: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Aynı zamanda TBMM Başkanvekili görevini yürüten Önder'e seslenen Mahmut Tanal, "Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara üç dakika verdiniz. Şanlıurfalıları bari siz mağdur etmeyin başkanım" ifadelerini kullandı.

Önder ise Tanal'a cevap olarak, "Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra" dedi ve güldü.

Kaynak: Gerçek Gündem