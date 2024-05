Erdoğan parti içi temizliğin mesajını mı verdi? "AK Parti'nin güç devşiren isimlere değil, güç katacak isimlere ihtiyaç var"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'siyasette yumuşama' dönemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanırken, parti içinde bir temizliğin de mesajını verdi.

Erdoğan açıklamalarında, "Bizim AK Parti’den güç devşiren isimlere değil, AK Parti’ye güç ve vizyon katacak isimlere ihtiyacımız var. Ülkeye ve millete hizmet etmek isteyenlere kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.

"YUMUŞAMA İKLİMİNİN SİYASETİN HAKİM KARAKTERİ OLMASINI UMUT EDİYORUZ"

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-"Sandığın itibarına itibar katan her neticeyi, partimizin oyları ne olursa olsun Türkiye'nin 75 yıllık çok partili demokrasi mücadelesinde aşılmış yeni bir eşik olarak görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu, 31 Mart sonrasında siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da önemli payı vardır.

Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Samimiyetimizi ve yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik, Türkiye'yi partiler arasındaki gerilim hattına mahkum etmek isteyenlerin, başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunlarına gelmedik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz. Siyasetçilerin sorumluluk bilinciyle hareket ederek bundan sonra sandığın itibarına gölge düşürecek, sivil siyasete güveni sarsacak beyanlardan uzak duracaklarına inanıyorum. Bu seçimlerde sandığa giderek oyunu kullanan vatandaşlarımın her birine demokrasiye ev milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılıkları sebebiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz kurmay kadromuzun nezdinde teşkilatımızın her bir mensubuna, her bir dava arkadaşıma 31 Mart seçimleri dönemi boyunca gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum."

-“Türkiye’yi partiler arası gerilim hattına mahkum etmek isteyenlerin başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunları karşısında siyasetin dirayetli duruşundan ülkemiz adına memnuniyet duyuyoruz”

-"AK Parti milletin partisidir ve ebediyen öyle kalacaktır. Hangi kökene, hayat tarzına, hangi görüşe mensup olursa olsun büyük ve güçlü Türkiye sevdalısı herkesin partisi olmayı sürdüreceğiz”

-"Bir defa şu gerçeğin gayet farkındayız. Hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Siyasetin inişli çıkışlı serencamında esas mesele hep istikamet üzerinde kalabilmektir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız, hedeflerinizden de kopmazsınız. Bakınız biz siyasi hayatımız boyunca elde ettiğimiz her başarıyı, zaferle bitirdiğimiz her mücadeleyi önce Allah'ın yardımına, sonra da milletimizin desteğine, duasına ve yanımızda olmasına borçluyuz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti, milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı, siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. Biz de milletin belirlediği yoldan hiçbir zaman sapmadık. İstişarelerimizi milletimizle yaptık. Derdimizi milletimize anlattık, sorunlarımıza milletimizle birlikte çözüm aradık. Başarılarımızın sevincini yine milletimizle paylaştık. İhtiyaç duyduğumuzda her zaman milletimizi yanımızda bulduk."

-“Partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygının üzerindedir. "Siyasetçisiyle, kaprisli, bürokratlarıyla, çıkar gruplarıyla hiç kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heveslerine kurban edemez."

-“İstişare ve yenilenme sürecinin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız.”

-“Bizim AK Parti’den güç devşiren isimlere değil, AK Parti’ye güç ve vizyon katacak isimlere ihtiyacımız var. Ülkeye ve millete hizmet etmek isteyenlere kapımız her zaman açık.”