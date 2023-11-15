Sırrı Süreyya Önder'den Mahmut Tanal'a güldüren yanıt: Meclis'te kahkaha tufanı kopardı

TBMM Genel Kurulu'nda komik anlar yaşandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile HEDEP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasında ufak bir diyalog yaşandı.

Mahmut Tanal, Önder'e Urfalıların ricası üzerine bir mesaj iletti.

Tanal, "Şanlıurfalılar bana özellikle diyorlar ki Meclis Başkanı'na şu soruları sorar mısınız, "Sağlık, ulaşım, eğitim, su, turizm, çevre, altyapı, yönetim, uyuşturucu vs." gibi birçok sorun nasıl çözülecek. Siz Meclis Başkanvekili olarak Şanlıurfalılara bir mesaj verir misiniz, bu sorunlar nasıl çözülecek?" dedi.

Sırrı Süreyya Önder ise "Vereyim sayın Tanal. Sizi ve bütün Urfalı hemşerilerimi tenzih ederek söylüyorum. Davacının ahmakı derdini mübaşire anlatırmış" cevabını verdi.

Bu cevap sonrası Meclis'te birçok vekil kahkaha attı.

Kaynak: Gerçek Gündem