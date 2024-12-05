Sınırda 'Narenciye' Krizi! 'Bakanlık Tamamen Sınıfta Kaldı'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, narenciye ve yaş sebze-meyve ihracatının en yoğun olduğu dönemde, transit geçiş belgelerinin yetersizliğine dikkat çekti. Öztürk açıklamasında, üretici ve ithalatçının iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

Öztürk açıklamasında, "Bakanlık, 24 Eylül 2024'te 5 bin ek belge aldı, ancak bunun yetersiz olacağı açıkça ortadaydı. Narenciye sezonunda Avrupa pazarına zamanında ulaşmanın önemini bile bile hiçbir önlem alınmadı” dedi.

Bakanlığın “Macaristan ile anlaştık” açıklamasına sert tepki gösteren CHP’li Öztürk, "Anlaşma varsa belgeler neden hâlâ basılmadı? Kapıkule'de tırlar günlerdir bekliyor, ihracatçımız zarar ediyor, üreticimiz ürününü çürümekten kurtaramıyor. Bakanlık bu süreçte tamamen sınıfta kalmıştır” diye konuştu.

Narenciye sezonunun ve yılbaşı öncesi artan talebin hassasiyetine vurgu yapan Öztürk, Bakanlığın bu süreçte gereken önlemleri almamasını "plansızlık ve beceriksizlik" olarak nitelendirdi. "Bu krizin tek sorumlusu Bakanlığın öngörüsüz politikalarıdır. Üretici, Bakanlığın hatalarının bedelini ödemek zorunda bırakılmıştır" dedi.

'ÇÖZEMİYORSANIZ BIRAKIN'

Bakanlığı sorunu çözmeye çağıran Öztürk, şunları kaydetti:

"Kapıkule'deki bu kriz, yalnızca ihracatçıyı değil, üreticiyi ve ülke ekonomisini de tehdit ediyor. Bakanlık hâlâ sessiz ve etkisiz. Üretici çürüyen ürünleriyle, ihracatçı iflas riskiyle baş başa bırakıldı. Bu halk, sizin plansızlığınızın bedelini daha ne kadar ödeyecek?

Kapıkule'de yaşanan bu tablo, Bakanlığın yönetim krizinin açık bir göstergesidir. Sorunu çözmek için daha ne bekliyorsunuz? Yönetemiyorsanız bırakın, çünkü bu halk sandıkta bunun hesabını mutlaka soracaktır!"