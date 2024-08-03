Sinem Dedetaş 'Katliam Yasası'na Karşı Harekete Geçti

Üsküdar Belediyesi, sokak hayvanlarına ilişkin harekete geçti. Belediyenin yeni projelerini duyuran Dedetaş, "Güçlü bir sahiplendirme kampanyası başlatıyoruz. Belediye bünyesindeki. Aşılama, bakım, rehabilitasyon, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarını güçlendiriyoruz" dedi.

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Sinem Dedetaş 'Katliam Yasası'na Karşı Harekete Geçti

AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla Meclis’ten geçen ve sokak köpeklerinin katledilmesinin önünü açacak olan yasaya kamuoyundan tepkiler sürerken, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, konuya ilişkin harekete geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dedetaş, yeni projelerini duyurdu. ‘Üsküdar yaşatmayı seçecek’ diyen Dedetaş, kısırlaştırma seferberliğine başlanacağını açıkladı.

Yeni projelere ilişkin sosyal medyadan bir video yayınlayan Dedetaş, şunları kaydetti:

"Hiçbir canlının hayatına son vermeden sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve komşularımızın huzurunu sağlamak mümkün. Bunun için Üsküdar'da yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Güçlü bir sahiplendirme kampanyası başlatıyoruz. Belediye bünyesindeki. Aşılama, bakım, rehabilitasyon, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarını güçlendiriyoruz. Üsküdar'da yaygın bir kısırlaştırma seferberliği başlatıyoruz. Bahçelievler ve Bulgurlu mahallemizde iki yeni klinik açıyoruz. Yeni bir rehabilitasyon merkezi için hazır. sürdürüyoruz. Geçici hayvan bakım merkezimizi yeniliyoruz. Muhtarlıklara mama dağıtımına başladık. Patiparklar açıyoruz. Pati dostu gönüllü çalışmaları başlatıyoruz. Sokak hayvanları için çip uygulamasına geçiyoruz. Üsküdar'da hiçbir canlının zarar. Görmesine izin vermeden hem komşularımızın huzurunu temin edeceğiz hem de sokak hayvanlarını yaşam kalitesini arttıracağız. Üsküdar Yaşatmayı seçecek. Bu konuda öncü ve örnek olacak."

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