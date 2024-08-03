'Cumhurbaşkanlığı' Paylaşımı Gündem Olmuştu: İmamoğlu'ndan CHP'li Başkana Tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in gündem olan sosyal medya paylaşımına "Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Zerre kadar kıymeti yok. Beni rahatsız etmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

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'Cumhurbaşkanlığı' Paylaşımı Gündem Olmuştu: İmamoğlu'ndan CHP'li Başkana Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün "CHP'li belediyelerin SGK borçları" tartışmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in kendisi hakkındaki paylaşımını yorumladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili söylentilere de değinerek şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir."

'Cumhurbaşkanlığı' Paylaşımı Gündem Olmuştu: İmamoğlu'ndan CHP'li Başkana Tepki - Resim : 1

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