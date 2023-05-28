Sinan Oğan’ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Ankara’da Sinan Oğan’ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu alırken sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 46 oy çıktı.

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Sinan Oğan’ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Ankara’da cumhurbaşkanı seçimi birinci turunda ATA İttifakı'nın aday gösterdiği ve yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan’ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

İHA'nın aktardığına göre; Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan’ın oy verdiği Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 321 oyun 1’i geçersiz sayılırken, sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu 274 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’a 46 oy çıktı.

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2023 seçim seçim 2023 Sinan Oğan
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