Sinan Oğan ile Zekeriya Yapıcıoğlu aynı karede: Erdoğan konuşurken sarayın balkonunda kimler vardı?
Seçimlerin geçici sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da balkon konuşması yaptı. Erdoğan konuşurken yanında yer alan isimler dikkat çekti.
İlk turu 14 Mayıs, ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanını YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
ERDOĞAN'DAN BALKON KONUŞMASI
YSK'nın geçici sonuçları açıklamasının ardından Erdoğan, Saray'da balkon konuşmasını gerçekleştirdi.
Erdoğan konuşmasında muhalefeti hedef almayı sürdürürken; Erdoğan'ın yanında yer alan isimler de dikkat çekti.
OĞAN VE YAPICIOĞLU AYNI KAREDE
Emine Erdoğan hemen Erdoğan'ın yanında yer alırken; Fuat Oktay, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve birinci turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Erdoğan'ın arkasında bulundu.
Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da balkonda yer aldı.