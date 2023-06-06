Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıkladı

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 5'lik oy oranıyla ikinci tur seçimlerde kilit isim haline gelen ve 28 Mayıs'ta da Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Oğan, seçimlere ilişkin değerlendirmeler yaptığı sırada "Sır değil şimdiden ilan ediyorum: 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.

Oğan, "Bizi bugün eleştirenler yarın "haklısın" diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. "O partiye gideyim, bu partiye gideyim" tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?" ifadelerini kullandı.

HÜDA-PAR GÜZELLEMESİ

Seçimlerden önce HÜDA-PAR'a yönelik "HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez, olmaz o. HÜDA-PAR’la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi" sözlerine rağmen söz konusu partinin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nı destekleyen Oğan, "HÜDA-PAR'ı ben de eleştiriyorum. En son açıklamalarını müspet buluyorum. Yemin konusunda hiç ikiletmediler. Bu ülkenin karşısında kim varsa ben onun karşısındayım" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU KAZANDIRSAYDIM BENİM İŞİME YARAMAZDI"

Oğan ayrıca "Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve ben bir akşam yemeği yedik. Sonra Davutoğlu ile de görüştük. Temel meselelerden birisi HDP, diğeri parlamentonun kaybedilmiş olması, bir diğeri de sorduğum sorulara aldığım yanıtlardan tatmin olmayışım. Yoksa Allah var şu konuda çok açıklardı, cumhurbaşkanı yardımcılığı, 2 veya 3 bakanlık gibi şeyler masaya geldi. Ben ondan ziyade seçimi nasıl kazanacaksınız, parlamento kaybedilmişken ülkeyi nasıl yöneteceksiniz diye sordum. Arkadaşlar şunu düşünmüyor, Kılıçdaroğlu kazandı ama sonra? Burada tek hedef kazanmak olmamalı. Ben sonrasını düşünmek zorundayım. Burada benim vebalim olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyip kazandırsak ben kahraman olurdum ama bu kahramanlık benim hiçbir işime yaramazdı. Ülkede kriz çıkardı" diye konuştu.