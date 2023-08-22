Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, İyi Parti TBMM Grup Danışmanı oluyor: Bakanlığın engelini Akşener'in Erdoğan'ı araması çözdü

Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Meclis’te İyi Parti Grup Danışmanı oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun süredir öğretmen Ayşe Ateş’in kadro geçişi için engel olduğu, bu engelin ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramasıyla çözüldüğü belirtildi.

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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, İyi Parti TBMM Grup Danışmanı oluyor: Bakanlığın engelini Akşener'in Erdoğan'ı araması çözdü

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öğretmen eşi Ayşe Ateş, yeni yasama döneminde Meclis’te İyi Parti Grup danışmanı olarak görev alacak.

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın, siyasi müdahaleler nedeniyle ilerlemediğine yönelik yorumlar yapılıyor. Seçimlerden önce muhalefet liderleri Ateş’in öldürülmesiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması mücadele edeceklerini söylemişlerdi.

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MİLLETVEKİLİ ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; milletvekili Genel Seçimlerinden önce İyi Parti’nin milletvekili adaylığı teklifi götürdüğü Ateş, siyaseti düşünmediğini belirterek bu teklifi kabul etmemişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimin ardından, tehditler almaya devam eden Ayşe Ateş için yeni bir girişimde daha bulundu. Akşener, Ateş’i yeni yasama döneminde İyi Parti TBMM Grup Danışmanlığına davet etti. Ateş, bu görevin doğrudan siyasetle bağlantılı olmaması nedeniyle bu teklifi kabul etti.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN SONUÇ ALAMAYINCA ERDOĞAN’I ARADI

Ancak, kamuda öğretmen olarak görev yapan Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişi için yapılan talebe Milli Eğitim Bakanlığı uzun süre onay vermedi. Bunun üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i aradığı öğrenildi. Akşener, Tekin’le yaptığı görüşmeden sonuç alamaması üzerine Ayşe Ateş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Akşener’in Erdoğan’dan Ayşe Ateş’in tehditler aldığını anlatarak, kadrosunun Meclis’e geçirilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına talimat vermesini istediği öğrenildi.

“BAHÇELİ ENGEL ÇIKARTIYORSA ONU DA ARAYABİLİRİM”

Akşener’in ayrıca, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu atama için bir engel çıkartıyorsa ben kendisiyle de görüşebilirim” dediği, Erdoğan’ın ise “Gerek yok, ben gerekeni yapacağım” yanıtını verdiği de öğrenildi.

Bu görüşmeden kısa süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığının, Ayşe Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişine onay verdiği ve Ateş’in bu yazı doğrultusunda önümüzdeki günlerde Meclis’teki Grup Danışmanlığı görevine başlayacağı ifade edildi.

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İYİ Parti Meral Akşener Sinan Ateş Ülkü Ocakları Devlet Bahçeli Meclis TBMM Recep Tayyip Erdoğan
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