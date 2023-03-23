Sevilay Yılman'dan Yavuz Ağıralioğlu iddiası: 'O partiye genel başkan olma amacı var'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, Siyaset Bilimci Onur Erim, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve Avukat Cem Kaya; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım'ın konuğu oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız" açıklamaları programda masaya yatırıldı.

"YAPTIĞI ŞEY KENDİ SİYASİ KARİYERİ AÇISINDAN OLUMLU, GÜZEL BİR AYAK İZİ BIRAKTI"

Yılman, Ağıralioğlu'nun açıklamalarıyla ilgili "Aslında sürpriz bir açıklama değil, beklenen bir açıklamaydı ‘Vakti gelince konuşacağım’ diyordu, vakti bugünmüş. Yaptığı şey kendi siyasi kariyeri açısından olumlu, güzel bir ayak izi bıraktı. Partisinin bulunduğu ittifaka çok ağır ithamlar var" sözlerine yer verdi.

"BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NE GENEL BAŞKAN OLMA AMACI VAR"

"Yavuz Ağıralioğlu’nun hitap ettiği ülkücü, milliyetçi bir kitle var" diyen Yılman "Hitap ettiği kitleye ‘Ben buradayım merak etmeyin bu seçimden sonra bir şeyin başındayım’ diyor, Ağıralioğlu’nun çevresinden duyduğum, Büyük Birlik Partisi’ne Genel Başkan olma amacı var. Yani kendine yatırım yaptı." ifadelerini kullandı.