'Oyumuz yüzde 25 civarında' diyordu: İşte Ahmet Özal'ın ilk gün topladığı imza sayısı

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

AHMET ÖZAL İLK GÜN 237 İMZA TOPLAYABİLDİ

Geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 237 imza sayısına ulaşabildi.

Diğer adayların topladığı imza sayıları ise şöyle:

Muharrem İnce: 28235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910

Sinan Oğan: 15573

Doğu Perinçek: 6679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

Tevfik Ahmet Özal: 237

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34