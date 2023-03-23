'Oyumuz yüzde 25 civarında' diyordu: İşte Ahmet Özal'ın ilk gün topladığı imza sayısı
Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaşabildi. Özal, geçtiğimiz günlerde iddialı bir çıkışa imza atarak "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti.
Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.
YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.
AHMET ÖZAL İLK GÜN 237 İMZA TOPLAYABİLDİ
Geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 237 imza sayısına ulaşabildi.
Diğer adayların topladığı imza sayıları ise şöyle:
Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
Tevfik Ahmet Özal: 237
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34