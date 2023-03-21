Senaryo gerçek mi oluyor: Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken iddia

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasıyla başlayan tartışmalar oy oranı üzerinden sürerken SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Senaryo gerçek mi oluyor: Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken iddia

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi dün sona erdi. Muhalefet cephesinde 'oyları bölecek' tartışmalarına yol açan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylık için başvurusunu yaptı.

CNN TÜRK'te yayımlanan Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakcı, İnce'nin son oy oranıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Bayrakcı'nın iddiaları akıllara Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıyı getirdi.

Bayrakcı "İnce'nin partisi yüzde 1 civarı çıkarken, depremden sonraki süreçte birdenbire 8-9'u buldu. Demek ki birdenbire 30-40 milletvekili çıkartma şansı doğdu. Böyle bir oy oranı büyük sürpriz benim içinde. Ben şaşırdım." ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA BIRAKIR

Bayrakcı, Muharrem İnce'nin adaylığının seçimi ikinci tura bırakacağını iddia ederek "Adaylığı seçimi her şekilde ikinci tura bırakır. Ama seçimin ikinci tura kalma olasılığı daha önce de var. Ancak bu ihtimal şimdi daha da güçlendi." diyerek İnce'nin oy oranının yüzde 8-11 arasında olduğu iddiasında bulundu.

KEMAL ÖZKİRAZ UYARMIŞTI

Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla "10 gün içinde çıkacak yandaş anketleri izleyin" uyarısında bulunmuştu.

Özkiraz'ın paylaşımı şöyle olmuştu:

AKP'li anket firmaları, anketlerde Memleket Partisini yavaş yavaş baraja yaklaştıracaklar Dertleri Memleket partisini , illerde yapılacak ittifaklardan ve listelerden rahatsiz olacak CHP ve İyi parti seçmelerine 3.Yol olarak sunmak 10 gün içinde çıkacak yandaş anketleri izleyin. Tabi Muharrem İnce'yi de.

Senaryo gerçek mi oluyor: Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken iddia - Resim : 1

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