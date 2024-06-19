Türk yetkili, Osman Kavala’yı Abdullah Öcalan’dan tehlikeli görmüş

Abdulkadir Selvi, Türk bir yetkilinin AKPMT ürkiye Raportörü Schennach, “Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz. Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli” dediğini yazarak tepki gösterdi.

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Türk yetkili, Osman Kavala’yı Abdullah Öcalan’dan tehlikeli görmüş

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach, 11-14 Haziran tarihlerinde Ankara ve İstanbul’daki temasları basına yansımıştı. Haberlere göre Schennach, Türkiye'yenin, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Gezi Davası kapsamında tutuklanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala başta olmak üzere AİHM kararlarına uyulması gerektiği uyarısını yineledi.

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Bu görüşmelerin bazı ayrıntılarını ise AKP’ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Selvi, bu görüşmede bir Türk yetkilinin Schennach’a “Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz. Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli” dediğini yazdı. Selvi, Türk yetkilinin bu sözlerine tepki gösterirken; Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği Kavala ve Demirtaş kararlarına uymadığı için Temmuz ayından savunma vereceğini hatırlattı. Türkiye’nin, Avrupa Konseyi üğyeliğinin askıya alınabileceği uyarısını da yapan Selvi, bu uygulamayı ’12 Eylül darbesi sürecine’ benzetti.

Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Eş-Raportörü Stefan Schennach, Osman Kavala’nın durumunu soruyor; Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı, ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raportörüyla görüşen yetkilinin bu süreci anlatması yeterli. En azından raportör yeni bir sürecin başladığını rapor edebilir. Tabii sonuçta kararı Türk mahkemeleri verecek. Ama yetkili, 'Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz?' diye tepki gösteriyor. Yetinmiyor, 'Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli' diyor.

AB KONSEYİ’NDE ASKIYA ALMA

Bakın temmuz ayında Avrupa Konseyi’ne savunma vereceğiz. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamadığımız için AB Konseyi üyeliğimizin askıya alınması tartışılıyor. Bu ağır bir yaptırım olur. Türkiye’nin AB Konseyi üyeliği 12 Eylül darbesi döneminde askıya alınmıştı. Türkiye bunu hak ediyor mu? 12 Eylül ikliminde mi yaşıyoruz?”

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