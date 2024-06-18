Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması: 'Şüphelilerin iadesi için girişimlerimiz sürüyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanan ve tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması: 'Şüphelilerin iadesi için girişimlerimiz sürüyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de bugün hakim karşına çıkan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'ŞÜPHELİLERİN İADELERİ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iade talebi kapsamında ABD'de yakalanan ve tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un duruşmalarının ertelendiğini belirtti.

Eylem Tok'un duruşmasının 27 Haziran'a, Timur Cihantimur'un duruşmasının ise 20 Haziran'a ertelendiğini hatırlatan Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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