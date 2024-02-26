Seçim öncesi bir parti daha karıştı | Görevden alındıklarını söyleyip tabelaları söktüler: “Yapılanlar siyasi ahlaksızlık”

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere giden süreç siyasi partilerde gerilimler, istifalar ve görevden almalarla devam ediyor. Gelişmelerden en çok etkilenen parti İYİ Parti olurken Demokrat Parti’de de (DP) 7 ilçe başkanının, ilk yönetimleriyle birlikte görevden alındığı, partinin birçok ilçede tabelalarının sessiz sedasız söküldüğü ileri sürüldü. DP’de yerel seçimlerde başarısızlık ihtimali nedeniyle olağan kongre tarihinin 17 Mart olarak belirlendiği iddia edildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçen hafta yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

TEŞKİLAT İŞLERİ BAŞKANI: SADECE İKİ İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, YAŞANANLAR SİYASİ AHLAKSIZLIK

Bugün gazetecilere gönderilen metinde Demokrat Parti İstanbul’da yedi ilçe başkanının, ilçe yönetimleriyle birlikte görevden alındığı öne sürüldü. Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Ümraniye İlçe Başkanı Muhammed Dursun Bulut, Tuzla İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran, Ataşehir İlçe Başkanı Deniz Finci, Fatih İlçe Başkanı Hakan Yorgun, Silivri İlçe Başkanı Halide Avlu ve Esenler İlçe Başkanı Satılmış Kandemir'in Genel Merkez kararıyla görevden alındığı ileri sürüldü.

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Teşkilat İşleri Başkanı Muhtar Mahramlı, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu ve iki ilçe başkanı dışında görevden almaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu iddiaların partiyi yıpratma amacı taşıdığını kaydeden Mahramlı, yaşananları "siyasi ahlaksızlık" olarak nitelendirdi. Mahramlı, "Partinin seçim çalışmalarını baltalamak manasına geliyor bence bu. Niye görevden alalım, benim aklım almıyor. Böyle açıklamaları neden yapıyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum." diye konuştu.

“DİĞERLERİNİ GÖREVDEN ALMADIK; GÖREVDEN ALINMAK MI İSTİYORLAR, BİLMİYORUM”

Mahramlı, sadece iki ilçe başkanının görevden aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İki kişiyi görevden aldık. Bir tanesi Yeniden Refah Partisi'nden aday olduğu için aldık, diğerini de listelerini Seçim Kurulu'na vermediği için aldık. Ne yapsaydık, almasa mıydık? Adam gitmiş başka partiden aday olmuş. Herhalde onu görevde tutacak halimiz yok. Diğeri de listeleri vermemiş, engel çıkartmış, görevden almışız bu kadar basit.

Sadece Tuzla ve Kartal İlçe Başkanları'nı görevden aldık. Diğerlerini görevden almadık. Görevden alınmak mı istiyorlar, bilmiyorum. Ben de okudum, sosyal medyada yazıyorlar, çiziyorlar. Tebligat yapacaksak ben yapacağım, benim görevim. Ama böyle bir tasarrufumuz yok. Arkadaşlar ne akla hizmet ediyorlar bilmiyorum, anlamıyorum. Sosyal medyada bazılarının kafa karışıklığı yaratmak için seçimlerde parti aleyhine kamuoyu yaratmak için yaptıkları şeyler. Başka bir şey değil.

Kendisine herhangi bir tebligat ulaşmadan 'beni görevden almışlar' diye açıklamalar yapılıyorsa ben o kişilerin iyi niyetinden şüphe ederim. Bu tip açıklamalarla partiyi rencide edici, partiyi kamuoyunda küçük düşürücü veya partinin politikalarına aykırı herhangi bir demeç görürsek biz onları önce disiplin kuruluna sevk ederiz. Böyle bir şey şimdiye kadar intikal etmedi. Bu il başkanlığından gelecek bir şey, şu ana kadar böyle bir şey yok. Niye görevden alalım, benim aklım almıyor. Böyle açıklamaları neden yapıyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum."

"KURULTAY TARİHİYLE İLGİLİ İDDİALAR ASILSIZ"

Demokrat Parti Olağan Kurultayı'nın 17 Mart'ta yapılacağı iddiası üzerine, kongre tarihinin henüz belirlendiğini ifade eden Mahramlı, "10 Mart'tı şimdi 17 Mart'a mı atmışlar? 17'sinden sonra hangi gün geliyorsa o gün de yapacaklar diye konuşurlar. Bu milletin aklını karıştırmak başka bir şey değil. Seçim çalışmalarından arkadaşlarımızı alıp başka şeylerle uğraştırmak çabası. Partinin seçim çalışmalarını baltalamak manasına geliyor bence bu. Hiç gündemde olmayan bir şeyleri siz gündeme getiriyorsunuz, bizim bütün teşkilatımız 'kongre mi var acaba' diye aklını oraya verecek, seçim için çalışma yapmayacak. Sonra parti az rey alacak, parti az rey alınca da birileri 'Bunlar az rey aldılar, gitsinler' tantanasını başlatacaklar, olay bu. Ucuz hesaplar bunlar, çok ucuz hesaplar. Siyaset değil bu. Derneklerde bile olmayan bir anlayış. Buna siyaset de demiyorum, buna kişisel menfaatlerini tatmin etme çalışmaları diyorum. İlçe başkanları için söylemiyorum bunu. Belli bir kesim, bu arkadaşlarımızı menfaat için maalesef kullanıyorlar." diye konuştu.

“GENEL BAŞKANA ŞU GÜN BAŞKALDIRMAK DEMEK, PARTİYE BAŞKALDIRMAK DEMEK”

"Parti içinde Gültekin Uysal'a karşı bir başkaldırı mı var" sorusuna ise Mahramlı, şu yanıtı verdi:

"Demokratik hak olarak herkes hakkını kullanmakta serbest. Ama zamanı ve zemini gelince. Şimdi seçim çalışması varken zamanı değil. Genel Başkana şu gün başkaldırmak demek, partiye başkaldırmak demek. Bugün genel başkan tartışılmıyor, önümüzde seçimler var. Tartışılması gereken, mücadele edilmesi gereken konu bu. Önce seçimler var önümüzde. Bu seçimden kaçmak. Birilerinin de partinin alacağı seçim neticesini aleyhte etkilemek. Kim ne istemiş de olmamış? Birileri aday olmuş da aday olma mı demişiz? İsyanını kongre olduğu zaman orada dile getirirsin.

Tam seçim arifesinde 'vay şu var, bu var parti çalışmasını yapmayalım.' E yapmayın o zaman, partiden de istifa edin. Seçim çalışması yapmayıp da genel başkan aleyhine bir çalışma yapma düşünceniz varsa partiden istifa edeceksiniz başka bir yolu yok bunun. Bu bana göre siyasi ahlaksızlık. Başkasının başarısızlığında kendi başarısını aramak derim ben buna. Başkası başarısız olacak, sen kendi başarını öyle arayacaksın. Bunlar başarısız oldu, gelin beni seçin diyeceksin. Siyasi ahlaksızlığın daniskası."

DEMOKRAT PARTİ'DE NELER OLUYOR?

Görevden alındığını öne süren Fatih İlçe Başkanlığı, parti tabelasını indirdiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Başkan Hakan Yorgun, ilçe yönetimiyle birlikte görevden alındığını ileri sürdü. Ümraniye, Çekmeköy ve Kartal ilçe başkanlıklarının da parti tabelalarını indirdiği öğrenildi. Görevden alınmamasına rağmen Çekmeköy İlçe Başkanı Oğuz Küçük, partide tasfiye olduğunu ileri sürerek tepki olarak kendisi istifa etti ve parti tabelasını söktü.

Ümraniye İlçe Başkanı Muhammed Dursun Bulut, görevden alındığını öne süren isimler arasında yer aldı. Parti tabelasını söken Bulut, yayınladığı videoda, "Biz İstanbul'a ihanet ettik diyenlere İstanbul ve Ümraniye teslim edilemez” dediği videoda “Biz, muhalefete muhalefet etmek yerine İstanbul'a ihanet edenlerle kararlı bir şekilde mücadele etmeyi tercih ettik. Ne var ki, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı, bizim gibi düşünenleri habersizce Demokrat Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı görevinden aldı. Tebliğ etme cesareti dahi göstermeyen bir yönetim, benzer şekilde İstanbul'un diğer ilçelerindeki ilçe başkanlarımızı da görevden aldı” ifadelerini kullandı.

"Biz İstanbul'a ihanet ettik" diyenlere İstanbul ve Ümraniye teslim edilemez!



Biz, muhalefete muhalefet etmek yerine İstanbul'a ihanet edenlerle kararlı bir şekilde mücadele etmeyi tercih ettik. Ne var ki, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı, bizim gibi düşünenleri habersizce… pic.twitter.com/y6RcQkFjJ4 — Muhammed Dursun BULUT (@mdbulut24) February 25, 2024

İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

İstanbul Ermeni Cemaati temsilcisi olmasıyla da bilinen eski Demokrat Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ara Kurtoğlu da Demokrat Parti’den istifa ettiğini açıkladı. “2019 yılından itibaren İstanbul Ermeni Cemaatinin temsilcisi olarak aktif görev aldığım Demokrat Parti’den bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım” diyen Kurtoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimler öncesi sergilenen antidemokratik tavır ve davranışlar iktidar partisinin menfaatinden başka hiçbir amaca hizmet etmemektedir. Özellikle İstanbul İlçelerinde yaşanan son gelişmeler Demokrat Parti İstanbul İl Yönetim Kurulunun ilkesiz duruşunu apaçık ortaya koymaktadır. Kendi cemaatimin ve ülkemin menfaatleri doğrultusunda Atatürk ilkelerinden ve Cumhuriyet değerlerinden uzak hiçbir oluşumun içerisinde yer almayacağımı belirtmek isterim.”

DP TABELASI YERİNE CHP BAYRAĞI ASILDI

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay’ın “Her yerde kırat sizi karşılar” diyerek tabelasını paylaştığı DP Amasya İl Başkanlığı, tabelasını söktü, il yönetimini ve başkanlık binasını feshetti. Aynı binaya, inen DP tabelasının yerine CHP bayrağı asıldığı görüldü.

EGE’DE DE TOPLU İSTİFALAR YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta DP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Özdemir, ekibiyle birlikte görevinden istifa etmişti. Yine birkaç gün önce İzmir İl Teşkilatı’nda toplu istifa yaşanmıştı. 2,5 yıldır görev yapan Buca İlçe Başkanı Remzi Doğan ve yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yönetimi olmak üzere 32 parti üyesi, GİK üyesi Osman Varol'a tepki olarak istifa ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem