Sarıgül’den İnce’ye: 'Siyaset omurga ister, dik duruş ister, vefa ister'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 'Pazartesi üstümüzü çırpıp harekete geçiyoruz' sözlerine yanıt verdi.

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Sarıgül’den İnce’ye: 'Siyaset omurga ister, dik duruş ister, vefa ister'

CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz" ifadelerine yanıt verdi.

"SİYASET OMURGA İSTER"

Mustafa Sarıgül, İnce’ye seslenerek, “Siyasette aldığınız bazı kararlar üstünüzü çırpmakla geçmez. Üstünüze yapışır" dedi.

Sarıgül ayrıca "Adama sorarlar tehlike kapıdayken ne yaptın? Cumartesi ne yaptın? Pazar ne yaptın? Pazartesi’yi neden bekledin? Siyaset omurga ister dik duruş ister. En önemlisi de vefa ister" ifadelerini kullandı. 

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