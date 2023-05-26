Meral Akşener: Cemre kızım babasını ikna etmemi istemiş; ben de kalktım geldim

Millet İttifakı bileşeni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine mail atarak babasını Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmesini isteyen genci kıramadı. Akşener aileyi ziyaretini aktardığı paylaşımına; "Gençlerimizin tükenmeyen azmiyle bu düzeni hep birlikte değiştireceği" notunu düştü.

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Meral Akşener: Cemre kızım babasını ikna etmemi istemiş; ben de kalktım geldim

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi 2. turu için sandık başına gidiyor. 1. turda yüzde 50 oy oranına ulaşan aday olmaması nedeniyle yeniden kurulacak sandıklarda yer alacak pusulalarda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

"BABASINI İKNA ETMEMİ İSTEMİŞ, BEN DE KALKTIM GELDİM"

Taraflar seçime geri sayım sürerken çalışmalarına hız verdi. Sosyal medyada da etkin olan Millet İttifakı bileşeni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine mail atarak babasını Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmesini isteyen genci ziyaret etti. Akşener; "Hakan kardeşimden de söz aldım. Gençlerimizin tükenmeyen azmiyle bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz…" sözleriyle gencin babasını ikna ettiğini ifade etti. 

"GENÇLERİMİZİN TÜKENMEYEN AZMİYLE BU DÜZENİ HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Meral Akşener aile ile fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımında, "Cemre kızım mail atmış; ikinci turda oyunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na vermesi için evlerine gelip babasını ikna etmemi istemiş. Ben de kalktım, geldim. Hakan kardeşimden de söz aldım. Gençlerimizin tükenmeyen azmiyle bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz…" diye yazdı. 

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Millet İttifakı CHP Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Meral Akşener 2023 seçim seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları
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