Tarım işçileri için tatil açıklaması tepki çekmişti: AKP'li başkan görevden alındı

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart'ta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasının ardından, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevinden alındı. Delioğlu, seçim sürecinde tarım işçileri için gittikleri illerde tatil yaptığı açıklamasıyla tepki toplamıştı.

Son Güncelleme:
Tarım işçileri için tatil açıklaması tepki çekmişti: AKP'li başkan görevden alındı

31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir belediyesini Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Şanlıurfa’da AKP İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındı.

Delioğlu’nun mevsimlik işçiler için gittikleri yerde tatil yaptıkları şeklindeki açıklaması da tartışma yaratmıştı. Delioğlu, tepkiler üzerine açıklamasının yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Tarım işçileri için tatil açıklaması tepki çekmişti: AKP'li başkan görevden alındı - Resim : 1

Görevden alınmasının ardından Ali İhsan Delioğlu, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bir yılı aşkın bir süredir üstlendiğim AK Parti İl Başkanlığı görevimden uzun zamandan beridir affımı istemiştim. Bugün itibarıyla bu talebimi yineledim. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizindir. Bu vesile ile AK Parti saflarında bana bu şerefli görevi layık görüp, ilimize hizmet etme fırsatı veren başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir’e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte birlikte omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarıma, destek veren Milletvekillerimize ve beraber çalıştığım tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi her zamankinden daha istekli ve daha heyecanlı bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde hep yanında ve hep izinde olmaya devam edeceğim. AK Parti Türkiye’nin tarihidir. AK Parti Türkiye’nin inancıdır. AK Parti Türkiye’nin geleceğidir. Tarihimize, kültürümüze, inancımıza ve geleceğimize sahip çıkmak üzere mücadelemiz devam edecektir…"

Son Güncelleme:
Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor
Saadet Partisi'nin 30 Haziran'daki kongresi ertelendi! Saadet Partisi'nin 30 Haziran'daki kongresi ertelendi!
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Erdoğan Kürtleri katletti’ diyen İsrailli bakana tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli bakana tepki
Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş! İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş!
Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu Çekya maçının muhtemel ilk 11'i bellioldu
Kocaeli'de öğretmen cinayeti: Okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü Okul müdür yardımcısı 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü
Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" "Bu işi bir an önce neticelendirin"
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek: İşte tatile gireceği tarih... Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek