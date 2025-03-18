Şamil Tayyar'dan Tuncer Bakırhan'ın 'Güvenli Kongre' Çağrısına Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı tarihi çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, iktidara ve devlete çağrıda bulunarak "Fesih kongresinin yapılması ve sürecin en kritik eşiğin aşılması için güvenli bir ortam lazım, buyurun güvenli ortamı sağlayın. Madem çok istiyorsunuz kongre toplansın. Sayın Öcalan çağrısını yerine getirsin. Sayın Öcalan’ın kendi partisinin kuracağı kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı bir zahmet oluşturun" ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın çağrısına eski AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan tepki gecikmedi. Tayyar sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tayyar, sürecin olumlu devam edebilmesi için yeni bir metodolojiye ihtiyaç olduğunu belirtti. Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ayarı iyice kaçırdı. Ortada fol yok yumurta yok, sanki daha önce kongre güvenliğini devlet sağlıyormuş gibi PKK’nın fesih kararı alması için ‘kongre güvenliği’ talep ediyorlar. Yetmiyormuş gibi ‘Öcalan partisini kurup başına geçmeli’ diyerek, şart zincirine yeni halkalar ekliyorlar. Daha da ötesi, ‘Umut hakkı’ yok diyen Adalet Bakanına ‘onu aşan bir durum’ diyor. Ciddiye almıyor aklınca. Ayrıca, ‘çağrı YPG’yi de kapsıyor’ diyen Milli Savunma Bakanını alaycı üslupla ‘her bakana cevap mı vereceğiz, muhatabımız kim’ diye geçiştiriyor.

Gittikçe küstahlaşıyorlar, toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar, hükümetin sabrını zorluyorlar. İlk çözüm sürecinden aşinayız bu küstahlıklara aslında. Gidişat gidişat değil, sürecin umuda evrilmesi isteniyorsa yeni bir metodolojiye ihtiyaç var gibi görünüyor. Naçizane…"