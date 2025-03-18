Şamil Tayyar'dan Tuncer Bakırhan'ın 'Güvenli Kongre' Çağrısına Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Güvenli kongre" çağrısına eski AKP'li vekil Şamil Tayyar tepki gösterdi. Şamil Tayyar, "Gidişat gidişat değil, sürecin umuda evrilmesi isteniyorsa yeni bir metodolojiye ihtiyaç var gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Şamil Tayyar'dan Tuncer Bakırhan'ın 'Güvenli Kongre' Çağrısına Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı tarihi çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, iktidara ve devlete çağrıda bulunarak "Fesih kongresinin yapılması ve sürecin en kritik eşiğin aşılması için güvenli bir ortam lazım, buyurun güvenli ortamı sağlayın. Madem çok istiyorsunuz kongre toplansın. Sayın Öcalan çağrısını yerine getirsin. Sayın Öcalan’ın kendi partisinin kuracağı kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı bir zahmet oluşturun" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'dan Tuncer Bakırhan'ın 'Güvenli Kongre' Çağrısına Tepki - Resim : 1

Bakırhan'ın çağrısına eski AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan tepki gecikmedi. Tayyar sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tayyar, sürecin olumlu devam edebilmesi için yeni bir metodolojiye ihtiyaç olduğunu belirtti. Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ayarı iyice kaçırdı. Ortada fol yok yumurta yok, sanki daha önce kongre güvenliğini devlet sağlıyormuş gibi PKK’nın fesih kararı alması için ‘kongre güvenliği’ talep ediyorlar. Yetmiyormuş gibi ‘Öcalan partisini kurup başına geçmeli’ diyerek, şart zincirine yeni halkalar ekliyorlar. Daha da ötesi, ‘Umut hakkı’ yok diyen Adalet Bakanına ‘onu aşan bir durum’ diyor. Ciddiye almıyor aklınca. Ayrıca, ‘çağrı YPG’yi de kapsıyor’ diyen Milli Savunma Bakanını alaycı üslupla ‘her bakana cevap mı vereceğiz, muhatabımız kim’ diye geçiştiriyor.

Gittikçe küstahlaşıyorlar, toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar, hükümetin sabrını zorluyorlar. İlk çözüm sürecinden aşinayız bu küstahlıklara aslında. Gidişat gidişat değil, sürecin umuda evrilmesi isteniyorsa yeni bir metodolojiye ihtiyaç var gibi görünüyor. Naçizane…"

Nevruz'da İmralı'dan Görüntülü Çağrı Gelecek mi?Nevruz'da İmralı'dan Görüntülü Çağrı Gelecek mi?Siyaset

Devlet Bahçeli’den Kritik Mesaj: Terörle Varılacak Bir Menzil YokDevlet Bahçeli’den Kritik Mesaj: Terörle Varılacak Bir Menzil YokGüncel

Etiketler
DEM Parti Şamil Tayyar Abdullah Öcalan AKP
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Diplomasisi! Dünya Liderlerine Peş Peşe Telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Diplomasisi
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te Siyasi Partilere Çağrı Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te Siyasi Partilere Çağrı
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor