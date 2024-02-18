Saadet Partisi'nden başkan adayı olmuştu, Yeniden Refah'a katıldı

Saadet Partisi’nden 2019 yılında Çorum Belediye Başkan adayı olan Kemal Kurt, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı.

Kurt, "Saadet Partisi nedir Milli Görüş’ün bir partisidir. Aynı Yeniden Refah Partisi gibi. Ben aynı odanın içerisindeki aynı dairenin içerisindeki sadece odayı değiştirdim" ifadelerini kullandı.

Kurt’un katılım töreninde konuşan Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu şunları söyledi:

“Bizler Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla seçimlere katılacağımızı beyan etmiştik. Lakin biz ne zaman vatandaşlarımızla buluşsak ne zaman bir esnaf ziyareti yapsak, bu soru bize tekrar tekrar soruluyor. Bizlerin özellikle şu anda da İstanbul, Ankara ve İzmir’de de ittifaka dahil olup olmadığımızı bizlere soruyorlar. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Çorum ve diğer 81 ilin tamamında ve 922 ilçenin tamamında kendi adaylarımızla seçime katılıyoruz. Milletimiz, vatandaşımız bizi hiçbir ittifakın içeresinde görmek istemiyor. Bizler de Yeniden Refah Partisi olarak halkın sesini dinleyen halkın sesi olan bir parti olarak, hiçbir ittifaka dahil olmadık.”

KURT, “ŞAHSİ VE NEFSİ BİR BEKLENTİM YOK”

Kemal Kurt ise şu şekilde konuştu:

“Milli Görüşün ikinci 40 yılı diyor Fatih Erbakan Genel Başkanımız. Ben Saadet partisini kötüleyerek, atarak, oradan ayrılmıyorum. Saadet Partisi nedir Milli Görüş’ün bir partisidir. Aynı Yeniden Refah Partisi gibi. Ben aynı odanın içerisindeki aynı dairenin içerisindeki sadece odayı değiştirdim. Ben aynı sudan beslenen bir ağacın bir dalından diğer dalına geçtim” dedi.

Kaynak: ANKA