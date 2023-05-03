Resmen açıkladı: İşte Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu vereceği isim

Emek ve Özgürlük İttifakı geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamış; Demirtaş ise bugün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda saat 21'i işaret etmişti.

RESMEN AÇIKLADI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Oyunun rengini resmen açıklayan Demirtaş, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

"Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin" diye yazan Demirtaş, "Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.