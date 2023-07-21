Ege Denizi'nde korkutan deprem: 'Daha büyüğü olursa şaşırmam'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuşadası Körfezi'nde, saat 02.49'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Ercan, "Uykudan ürpererek uyandık. Bugün daha büyüğü olursa şaşırmam" dedi.

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Ege Denizi'nde korkutan deprem: 'Daha büyüğü olursa şaşırmam'

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde, saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan, "Uykudan ürpererek uyandık. Bugün daha büyüğü olursa şaşırmam" dedi.

Ercan ayrıca, “Kuşadası körfezinde evimden 3 km batıda, 13 km derinde M4,2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir. Uykudan ürpererek uyandık. Bugün, daha büyüğü olursa şaşırırım” ifadelerini kullandı.

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Deprem Kuşadası
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