Kulis: 'Her şeyin farkındayım' diyen Kılıçdaroğlu pazar gününe hazırlanıyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’den önemli isimlerin sızdırılan toplantısıyla ilgili gündemi değerlendirdiği bugünkü yazısında, AKP’nin kuruluşunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Fazilet Partisi içindeki yenilikçilerle yönetime haber vermeden toplantı yaptığını hatırlattı.

Erkin, “Parti içinde ‘gizli’ toplantı yapmak doğru mu? Değil! Anlatmak istediğim, iktidarın medyasına göre ‘İmamoğlu ve ekibi darbeci’ ama Erbakan'a karşı oluşan ve gizli toplantılar yapan ‘Yenilikçiler’, ‘değişimci!’ Bu çifte standardı da görmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

Erkin, CHP içindeki “değişim” tartışmasıyla ilgili edindiği şu kulisleri aktardı:

“İşte tam bu noktada bu cumartesi Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yapacağı toplantı ve pazar günkü CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı çok daha anlamlı hale geldi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü ‘değişimcilere’ yönelik sert bir konuşma yapacağı, kılıçların açıktan çekileceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine ‘Her şeyin farkındayım ve PM'deki sunuş konuşmamda ne olduğunu herkes görecek. Kamuoyu önünde tartışmaya gerek yok’ dediği bilgisine ulaştım.”

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