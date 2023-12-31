Perde arkasında konuşulanlar: Soylu kendisiyle ilgili söylenenlere katılıyor, milletvekili olan eski bakanlara 'espri yapıyor'

Şimdilerde 'AKP İstanbul Milletvekili' olarak Meclis'te bulunan Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylenen "Başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı bakanlarla yolları ayırmak istiyor. Kırgınlık olmasın diye böyle toplu bir değişime gitti" yorumuna katıldığı ileri sürüldü.

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Perde arkasında konuşulanlar: Soylu kendisiyle ilgili söylenenlere katılıyor, milletvekili olan eski bakanlara 'espri yapıyor'

İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu dönem üslubu ve suç örgütü liderleriyle çektirdiği fotoğraflar nedeniyle muhalefet kanadı tarafından sık sık eleştirilen Süleyman Soylu'nun, kendisini de kapsayan kararın nedeninin farkında olduğu ileri sürüldü.

14 - 28 Mayıs tarihlerinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde iktidar değişmedi, ancak kabinede büyük bir yenilenme yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla büyükşehirlerden aday gösterilen 15 bakan, Meclis'te milletvekili olarak görev yapmaya başladı. Soylu da İstanbul kontenjanından AKP sıralarındaki yerini aldı.

Bakanların milletvekili yapılması kararı "Meclis’te güçlü temsil", "seçim sürecine dinamizm kazandırmak", "Kamuoyuna değişim mesajı" vermek olarak yorumlanmıştı. Ancak Erdoğan’ın bu kararını "Başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı bakanlarla yolları ayırmak istiyor. Kırgınlık yaratmamak için böyle toplu bir değişime gitti" şeklinde değerlendirenler de oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre meclis kulislerine bakılırsa bu değerlendirmeyi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynen paylaşıyor.

Öyle ki Soylu’nun milletvekili olan bazı eski bakanlarla sohbet sırasında esprili şekilde "Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz" diye takıldığı anlatılıyor.

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