Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı: İşte DEM'in Batı'da seçime gireceği yerler...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin batıdan seçime gireceği yerleri açıkladı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları açıkladı.

Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı.

İşte o yerler:

Adana - Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir
Antalya - Kepez
Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus
İstanbul - Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli
Aydın Merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke
Konya - Cihanbeyli ve Kulu
Kocaeli - Dilovası
İzmir - Torbalı, Bayraklı ve Menemen
Manisa - Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre
Çanakkale - Gökçeada
Tekirdağ - Çorlu ve Çerkezköy

Kaynak: Gerçek Gündem

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DEM Parti 2024 Yerel Seçimleri
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