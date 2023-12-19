Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı: İşte DEM'in Batı'da seçime gireceği yerler...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları açıkladı.

Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı.

İşte o yerler:

Adana - Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir

Antalya - Kepez

Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus

İstanbul - Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli

Aydın Merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke

Konya - Cihanbeyli ve Kulu

Kocaeli - Dilovası

İzmir - Torbalı, Bayraklı ve Menemen

Manisa - Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre

Çanakkale - Gökçeada

Tekirdağ - Çorlu ve Çerkezköy

Kaynak: Gerçek Gündem