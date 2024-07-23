Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'

DEVA Partisi Genel Sekreter Yardımcısı avukat Salih Efe, DEVA Partisi’nin Eylül ayında yapılması planlan 2. Olağan Büyük Kongresi’nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Efe ile adaylığını açıklamasının ardından konuştuk. Efe, partisinin mevcut başkanı Ali Babacan’a ağır eleştiriler yönelterek Babacan’ı antidemokrat olmakla suçluyor, “Bizim merkez sağ partilerin hepsi böyle, hepsi diktatör. Dışardan çok demokrat görünürler ama merkez sağ partilerin geleneği böyledir kimse onlara karşı çıkamaz. Yarı peygamber rolündeler ve eleştirenler aforoz edilir” diyor.

ADAY OLMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

En büyük nedeni partide çok büyük rahatsızlıklar var. Bunun dışarıya yansıyan kısmı var, yansımayan kısmı var. Türkiye’deki tüm siyasi partilerin yaşadığı sorunlar maalesef DEVA Partisi’nde de yaşanıyor. Bizim partimiz çok büyük idealler ile kurulmuştu. Ama bu gerçekleşmedi. Parti içi ilişkiler çok kötü yönetildi. Partimizden çok fazla istifa eden isim oldu.

-NEDEN İSTİFA ETTİLER?

Hepsi somut olarak eleştirilerini söylediler, söylediler kimse onları dinlemedi. Genel Başkan Ali Babacan bir grup tarafından kümelenmiş vaziyette.

-BABACAN’I ‘KÜMELEYENLER’ KİMLER?

İsim vermem doğru olmaz. Ama çoğunluğu Meclis’e girenler. Tabi kümeleyenler arasından Meclis’te olmayanlarda var. Açıkçası antidemokratik uygulamaları var Ali Babacan’ın...

-BABACAN DIŞARDAN BAKTIĞIMIZDA GAYET DEMOKRAT BİR İNSAN GİBİ GÖZÜKÜYOR... ANTİDEMOKRATİK OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİNİZ DAVRANIŞLARI NELER?

Dışardan herkes demokrat görünür. Hiçbir siyasinin ekranlarda söylediğine inanmamak lazım. Özellikle siz gazetecilerin inanmaması lazım. Bizim merkez sağ partilerin hepsi böyle, hepsi diktatör. Dışardan çok demokrat görünürler ama merkez sağ partilerin geleneği böyledir kimse onlara karşı çıkamaz. Yarı peygamber rolündeler ve eleştirenler aforoz edilir.

-YEREL SEÇİMLERDE PARTİNİZİN OY ORANI OLDUKÇA DÜŞÜKTÜ. BU KONU PARTİ İÇERİSİNDE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU MU?

Olmaz olur mu? Parti yönetimi, genel merkez yönetimi kötü olduğu için biz bu sonucu aldık. Bu konu büyük tartışma konusu oldu. Çok toplantılar yapıldı. Zaten bizim partide çok şey konuşulur, uzmanlar gelir gider. Ama Ali Babacan ve ekibi bildiğini yapar...

PARTİNİZDEN BU KADAR BÜYÜK KOPUŞU NE ZAMAN YAŞADINIZ?

Aslında ben partiden hiç kopmadım. Halen de kopmuş değilim... Kopanlar çok oldu. Beni eleştiriyorlar bazı isimler. Ali Babacan’a karşı aday olduğum için. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Yurt dışında eğitim almışım. Avrupa Birliği’nin çok sayıda projesinde çalıştım. Babacan’ın benden tek farkı 13 yıl bakanlık yapmış olması. Ancak halk eski siyasetçilerden bıkmış vaziyette. Sonuç ortada. Siyasi başarımız sıfır...

ADAY OLACAĞINIZI AÇIKLADIKTAN SONRA PARTİ İÇİNDEN TEPKİ ALDINIZ MI?

Tabii ki tepki aldım. Kimse adaylık açıklamama gelemedi. Salon vs. talebim vardı partimden. Bu taleplerim dahi karşılanmadı. Ancak partiden kopan herkes beni destekliyor. Pek çoğu ile temastayım. Adaylık ihalesi bana kaldı ve ben bu düzene karşı çıkmak zorundayım. Bunu aldığım eğitim için, verdiğim mücadele için yapmak zorundayım. Yani ben partiye gireceğim ve birilerine tabi olacağım. ‘Biat et rahat et’ olacak. Ee bizim o zaman tarikatlardan ne farkımız var. Biz niye diyoruz ‘beyinlerinizi şeyhlere teslim etmeyin.’ Ben beynimi neden genel başkana ve çevresine teslim edeyim. Böyle bir yönetim olamaz. Binde 33 oy aldık. Halimiz ortada. Bu oy oranının eleştirisi dahi verilmedi. 4 yılda Ali Bey bir kez bana randevu verdi. Kendisine 7 sayfalık eleştiri içeren bir rapor verdim.

-DEVA PARTİSİ SİZCE EN BÜYÜK HATAYI NEREDE YAPTI?

DEVA Partisi en büyük hatayı içine kapanarak yaptı. 5-6 kişiyle, ‘biz yaparız, ederiz’ diyerek parti yönetmeye çalıştılar. Belki de DEVA içerisinde atanmış kayyumlar dahi vardır.

Kaynak: Gerçek Gündem