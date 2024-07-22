Gözler 11’e Çevrildi! Devlet Bahçeli Erken Seçim mi İsteyecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının gündeminde ne olacağı ise merak ediliyor. Bahçeli erken seçim mi isteyecek?

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Gözler 11’e Çevrildi! Devlet Bahçeli Erken Seçim mi İsteyecek?

MHP lideri Devlet Bahçeli 23 Temmuz 2024 Salı günü MHP Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek. Bahçeli’nin gündeminde ne olacağı merak konusu oldu. Akıllara hemen 'erken seçim açıklaması mı yapacak?' sorusu geldi.

Basın toplantısı hakkında genel bilgiler, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı (Yarın) günü, saat 11.00’de Genel Merkez binamızda (1. Kat Basın Toplantı Salonu) basın toplantısı yapacaktır. Toplantı programı ve ücretsiz canlı yayın frekans bilgileri aşağıdadır. İlginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Basın Toplantısı : 11.00"

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