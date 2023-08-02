Öztrak'tan 'Atatürk' dizisi açıklaması: 'Disney'in aldığı kararı nefret suçu olarak görüyoruz'

Disney Plus Türkiye’nin Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. FOX TV ise diziyi televizyonda ve sinemalarda yayınlanacağını duyurdu.

ÖZTRAK'TAN TEPKİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Disney Plus Türkiye’ye tepki gösterdi.

Öztrak’ın Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

“Disney+ yöneticileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan ve Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 29 Ekim 2023 tarihinde tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunacaklarını duyurdukları dizinin sadece ülkemizde FOX TV’de ve sinemalarda gösterileceğini açıklamıştır.

“CHP OLARAK ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Bu kararın, bir süredir sosyal medya paylaşımlarında Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan, projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA’nın baskıları sonucunda alındığı iddia edilmektedir. CHP olarak Disney+ yöneticilerinin aldığı bu kararı, kurucumuz ve ülkemizin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına karşı işlenen bir nefret suçu olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.”