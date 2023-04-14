Özlem Zengin ve Bakan Yanık'ı hedef almıştı: AKP'li ilahiyatçı hakkında soruşturma başlatıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.

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Özlem Zengin ve Bakan Yanık'ı hedef almıştı: AKP'li ilahiyatçı hakkında soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, üniversitede ceza ve disiplin soruşturması başlatıldı. 

SAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan 'Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar...' ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Aile Bakanı Derya Yanık, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'i hedef almıştı.

6284 sayılı kanunu savunduğu için daha önce tehdit mesajları aldığını açıklayan Zengin ile Bakan Derya Yanık ve Atabek'in fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Sofuoğlu, "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." demişti.

Zengin, Sofuoğlu'nun sözleri için, “Bu tehdit değil de nedir? Ve bunlar AK Partili falan da değil” diye yanıt vermişti. 

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