Özlem Zengin çark etti, 6284'e karşı olan Yeniden Refah'a sahip çıktı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı bir canlı yayında, "Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor" dedi.

Özlem Zengin çark etti, 6284'e karşı olan Yeniden Refah'a sahip çıktı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Özlem Zengin, AKP’nin kadın hakları konusunda birçok iş yaptığını söyleyerek, Yeniden Refah Partisi’nin, kadınların aleyhinde konuşmadığını öne sürdü.

“YENİDEN REFAH PARTİSİ KADINLARIN ALEYHİNE KONUŞMUYOR”

Özlem Zengin, “AK Parti kadın hakları konusunda bir ton iş yaptı. En önemlisi başörtüsüyle ilgili yasakların kalkmasıdır. Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor. Türkiye'de kadınların hem çalışma hayatına katılması hem siyasete atılması için AK Parti çok adım attı. Kadınların hakları korunacak. Uygulamayla ilgili sorunlar varsa bunlar izale edilecek” dedi.

“HÜDA PAR 'TERÖRLE ALAKAM YOKTUR REDDEDİYORUM' DEDİ”

HÜDAPAR ile ilgili süren tepkilerle ilgili konuşan Zengin, “HÜDA PAR 'terörle alakam yoktur reddediyorum' dedi. Hiç duydunuz mu HDP'nin bunu söylediğini. Terörden dolayı ceza almışlara önce bir selam gönderirler. Sayın Akşener üslup sorunu yaşıyor. Biz AK Parti olarak her zaman kadın haklarından yana olduk” şeklinde konuştu.

"PAZARLIĞA AÇIK KONULAR DEĞİL"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ‘Anayasa’ açıklamasıyla ilgili konuşan Zengin, “Pazarlığa açık konular değil bunlar. Babacan kendi başarılarını uzunca anlatırken ufak bir şeyi atlatıyor. Seçimi kazanması gerekiyordu. Bir şey yapabilmek için bir seçimi kazanmak gerekiyor. Seçimi kazanan Erdoğan." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmak için AKP ile gerçekleştirdiği görüşmede 30 maddelik bir liste sunmuş, listede “Toplumsal cinsiyet eşitliğinden vazgeçilsin”, “Zina suç sayılsın” ve “6284 sayılı kanun kaldırılsın” gibi maddeler yer almıştı.

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